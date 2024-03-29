GRLPWR: Farina, Debi Nova, Chesca, Nicole Zignago, Rainao, Ela Taubert

GRLPWR: Celebrating Women’s History Month es más que un simple panel: es una celebración de la fuerza, la creatividad y el éxito de las mujeres en la música latina contemporánea. Reúne a algunas de las voces más influyentes y poderosas del panorama musical actual para compartir sus historias, experiencias y conocimientos.

¿Quiénes son las estrellas invitadas?

Prepárate para ser inspirado por un elenco de talentos excepcionales:

- Farina: La "Nena Fina" del reggaetón que ha conquistado los escenarios con su carisma y su flow inigualable.

- Debi Nova: Una cantautora versátil que ha cautivado al mundo con su voz única y su estilo ecléctico.

- Chesca: La sensación urbana que está redefiniendo el género con su energía vibrante y su mensaje poderoso.

- Nicole Zignago: Una joven promesa cuya voz angelical y letras emotivas la están convirtiendo en una estrella en ascenso.

- Rainao: La rapera y activista que está desafiando las normas con su música contundente y su compromiso social.

- Ela Taubert: Una talentosa artista colombiana que fusiona ritmos y culturas para crear una experiencia musical única.

Únete a nosotros para disfrutar de un panel inolvidable lleno de conversaciones reveladoras y una dosis extra de inspiración. Descubre los secretos del éxito en la industria musical, escucha las historias detrás de las canciones y conecta con tus artistas favoritas.