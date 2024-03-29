Descargar App
Música

GRLPWR: Farina, Debi Nova, Chesca, Nicole Zignago, Rainao, Ela Taubert

¡Es hora de celebrar el talento y la pasión de las mujeres en la música! Uforia Music se enorgullece en presentar el panel más emocionante del año: GRLPWR: Celebrating Women’s History Month, un panel único que destaca el impacto y la diversidad de las mujeres en la industria musical.

Univision picture
Por:Univision
Video GRL PWR: Farina, Debi Nova, Chesca, Nicole Zignago, Rainao, Ela Taubert

GRLPWR: Celebrating Women’s History Month es más que un simple panel: es una celebración de la fuerza, la creatividad y el éxito de las mujeres en la música latina contemporánea. Reúne a algunas de las voces más influyentes y poderosas del panorama musical actual para compartir sus historias, experiencias y conocimientos.

¿Quiénes son las estrellas invitadas?

PUBLICIDAD

Prepárate para ser inspirado por un elenco de talentos excepcionales:

Más sobre Música

Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month
22:13
GRATIS

Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month

Música
De cantar en la ducha a girar por Estados Unidos: la historia real de Emjay
3:56

De cantar en la ducha a girar por Estados Unidos: la historia real de Emjay

Música
¿Quién más como yo? Christian Nodal habla de su nuevo álbum y el amor
10:05
GRATIS

¿Quién más como yo? Christian Nodal habla de su nuevo álbum y el amor

Música
Calle 24: su cambio de nombre y su emoción por colaborar con Kidd Keo y Tito Double P | Uforia Hype
3:48

Calle 24: su cambio de nombre y su emoción por colaborar con Kidd Keo y Tito Double P | Uforia Hype

Música
Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR
3:38

Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR

Música
Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month
3:50

Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month

Música
Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype
4:08

Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype

Música
Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más
3:30

Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más

Música
Duki: su crecimiento como artista, el exceso de presión y el próximo world tour | Uforia Hype
4:37

Duki: su crecimiento como artista, el exceso de presión y el próximo world tour | Uforia Hype

Música
The Warning: Hermandad, pasión por el rock y sus influencias femeninas | GRL PWR
3:55

The Warning: Hermandad, pasión por el rock y sus influencias femeninas | GRL PWR

Música

- Farina: La "Nena Fina" del reggaetón que ha conquistado los escenarios con su carisma y su flow inigualable.

- Debi Nova: Una cantautora versátil que ha cautivado al mundo con su voz única y su estilo ecléctico.

- Chesca: La sensación urbana que está redefiniendo el género con su energía vibrante y su mensaje poderoso.

- Nicole Zignago: Una joven promesa cuya voz angelical y letras emotivas la están convirtiendo en una estrella en ascenso.

- Rainao: La rapera y activista que está desafiando las normas con su música contundente y su compromiso social.

- Ela Taubert: Una talentosa artista colombiana que fusiona ritmos y culturas para crear una experiencia musical única.

Únete a nosotros para disfrutar de un panel inolvidable lleno de conversaciones reveladoras y una dosis extra de inspiración. Descubre los secretos del éxito en la industria musical, escucha las historias detrás de las canciones y conecta con tus artistas favoritas.

No te pierdas esta oportunidad única de celebrar el poder femenino en la música en el panel GRLPWR: Celebrating Women’s History Month!

Relacionados:
MúsicaEla Taubert

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX