Las 'Fechorías' de Moffa con las que busca el éxito musical

Yo la vine haciendo cuando fui en mi primer viaje para Chile. O sea, principalmente en este viaje porque teníamos la gira de Benito, para ver los estadios como tal. Y me vi con un productor de Chile, y ahí me contaron de los artistas que había en el movimiento, que estaba surgiendo, que era algo bien nuevo, o sea, no era algo que llevaba tiempo ya. Y ahí logré conectar con King Savagge. Y no fue hasta como tres meses después que decidimos sacar la canción. Y ahí montamos a Juanka, que es muy buen amigo mío y se dio el junte.