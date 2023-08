Luis Miguel no usa dobles, pero sí una curiosa estrategia para confundir a sus fans

“Lo único que sí te puedo contar como medida que él utilizaba no sé si de seguridad, pero sí para preservar su privacidad, era el tener en ese momento, te voy a dar un ejemplo: estábamos en el hotel y la camioneta de él era una camioneta negra como bien se conoce con esas cartulinas negras que cubren todo, que uno no sabe ni por dónde va, pero no tan sólo era un auto sino cuatro autos exactamente iguales. Yo he estado en ese operativo de dos camionetas salen a la avenida izquierda y dos camionetas salen a la avenida para la derecha. Eso lo que hacía era desconcertar un poco a la prensa y a los fans de a dónde íbamos", explicó la exnovia de Luis Miguel entre 2011 y 2012.