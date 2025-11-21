Uforia New Music Picks: Karol G, Sebastián Yatra, Xavi, María Becerra, Alejandro Sanz y más

Tainy, Karol G — “Única”

Un sonido como este sólo puede ser creado bajo la ÚNICA dirección creativa de Tainy y Karol G. Poniéndonos en nuestros feels con esta canción, en este tema nos tocan el alma con frases como “y cuando ames a alguien, bebé, te vas a acordar que conmigo la noche fue única.” ¡Un gancho al corazón!

Sebastián Yatra, Xavi — “La FKN Vibra”

Ahora el fin de semana sí que se puso bueno, pues Sebastián Yatra nos trae todas las vibras necesarias junto a Xavi en su nuevo tema “LA FKN VIBRA”. Con esta canción, nos ponen bailar al ritmo de beats de reggaetón y una letra que captura una noche electrizante entre amigos. ¡En repeat!

Maria Becerra — “Quimera (Álbum)”

Arrancando este lineup musical, Maria Becerra presenta su tercer álbum de estudio, “Quimera” donde se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones y estilos con universos propios. En cada uno de sus personajes a través del disco, Maria es todas y ninguna a la vez. Such a mastermind!

Alejandro Sanz — “Y Ahora Qué+? (Álbum)”

¡Cerrando el año a lo grande! Presentando su nueva producción discográfica, “Y Ahora Qué+?” Alejandro Sanz incorpora seis canciones inéditas en lo que presentó a mediados de año con el EP ¿Y ahora qué?. Incluyendo collabs desde Emilia, Carin León, Elena Rose y hasta Rels B, con este proyecto Sanz marca una nueva era. ¡Arte del más puro!

Beéle, Ozuna — “Enemigos”

Al ritmo de contagiantes ritmos caribeños, Beéle y Ozuna nos presentan “Enemigos”, su nuevo sencillo que viene en víspera de su anticipado disco conjunto “STENDHAL”. Bajo la producción de Ovy On The Drums, Béele y Ozuna nos envuelven in this song, fusionando melodías hipnóticas con una imperdible narrativa de tensiones románticas.

Camilo, Evaluna Montaner — “Navidad En Cada Esquina”

Sin duda alguna, “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” y Camilo y Evaluna nos lo confirman. Estrenando su nueva collab titulada “Navidad en Cada Esquina”, este dúo de superestrellas reinventa este clásico navideño con un toque español lleno de ritmo. Just in time for the holidays!

Bad Gyal — “Fuma”

Bad Gyal never misses a beat! En este viernes musical, la cantautora hispana-catalana sets the tone para su próximo álbum previsto en el 2026 estrenando “Fuma”. Este sencillo está inspirado en el dancehall, la electrónica y la guaracha, transformándolo en un himno de energía, creado para las noches interminables que no se olvidan.

Kany García — “Tierra Mía”

Transformando este viernes en uno de big releases, la cantautora puertorriqueña Kany García presenta su nuevo sencillo “Tierra Mía”. In this song, Kany aborda el vínculo que sostiene con su país desde la memoria, el amor y la reflexión. ¿Lo más especial? Este tema marca el comienzo hacia su próximo álbum de estudio, programado para el 2026. We’re so here for it!

Juseph, Quevedo — “Chuos”

Enalteciendo el sonido urbano de Gran Canaria ante el mundo, la dupla más dura de todas nos vuelve a sorprender con otro temazo. En este viernes musical, Juseph y Quevedo estrenan “Chuos” — un tema lleno de crossover beats, perfectos para encender tu fin de semana. Creando hits juntos desde “No Me Olvido”, ¡son unos cracks!

Gerardo Ortiz — “El Ejemplar (Álbum)”

¿Listos? La espera ha llegado a su fin porque Gerardo Ortiz nos presenta su álbum “El Ejemplar”, donde vemos una versión más madura de él. Este proyecto discográfico de 15 canciones simboliza no solo su versatilidad como artista, sino también su compromiso de seguir honrando sus raíces.

Santa Fe Klan— “Baile Cholo (Álbum)”

Las sorpresas no se detienen con Santa Fe Klan, ya que en esta edición de New Music Picks nos presenta su nuevo disco titulado “Baile Cholo” caracterizado por 26 canciones. Sin duda alguna, este proyecto representa su trabajo más inmersivo e intencional hasta la fecha, moldeado por sus raíces. ¡Increíble!

Beret — “Lo Bello y Lo Roto (Álbum)”

Si la creación es de BERET… ¡ya se sabe que es un inmediato abrazo al corazón! En esta ocasión, el cantautor sevillano Beret presenta “Lo Bello y lo Roto” su tercer álbum de estudio, creado entre España y Argentina a lo largo de varios años. Inspirado en el Kintsugi, en este disco Beret convierte la vulnerabilidad en fortaleza y la imperfección en belleza a través de 13 temas.

DND — “12 Y PICO”

Encendiendo nuestro viernes de una manera única, los chicos de DND do it again regalándonos another banger con su nuevo sencillo “12 Y PICO”. En este sencillo, te pondrán a bailar al ritmo de un merenguetón con ethereal vibes que fusionado con sus voces, it is a heavenly match. ¡Y si se habla del video musical, está imperdible!

JOTAERRE — “Sauna”

El trapcito que nuestro fin de semana NECESITABA. Transportándonos a un mundo lleno de underground urban beats, Jotaerre nos presenta su nuevo sencillo, “Sauna”. En este tema, el artista puertorriqueño reafirma su visión artística presentando una propuesta honesta donde el deseo y la tensión física take center stage. We can’t wait for more!

Patrick Luna — “Olas”

¡México en la casa! Making a comeback con su más reciente sencillo, Patrick Luna estrena “Olas”, un canción contagiosa de pop inspirada en un encuentro fugaz con una chica que lo flechó a primera vista. En este tema, Patrick te deja llevar con un ritmo suave y relajado de fondo, incorporando pinceladas de inglés en la canción y la simbología de la conexión en las olas.

NXNNI — “MI MUNDO KAWAII + BRILLITOS ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა”

Making corridos iconic & kawaii, NXNNI regresa con una nueva versión de su universo sonoro: “Mi Mundo Kawaii + brillitos”. En este EP de 6 canciones, NXNNI fusiona el pop, los corridos y la estética kawaii que la han convertido en una de las voces más frescas del regional actual. Con un estilo dulce pero desafiante, ¡ella lo es todo!