Alejo, 'El Favorito de Las Nenas', estrena su álbum debut y hace homenaje a Nicky Jam

Este disco de alguna manera es mi carta de presentación al mundo. Siento que he hecho muchos proyectos que me he disfrutado y ustedes se lo han disfrutado conmigo. Don’t get me wrong, pero no han sido lo que yo quizás veo como Alejo hoy. Mi esencia siento que es el reggaeton, aunque hago muchas cosas en los proyectos lo puedes escuchar como en “Full Discoteka” que era más EDM y “32 de diciembre” que era más alternativo. Este disco siento que demuestra 100 % lo que es Alejo, hay de todo mucho reggaeton pero hay otros ritmos también.