Conoce A KINGDOM: Los nuevos reyes del K-POP que prometen llevar su corona por el mundo a través de su nueva gira

Dann: Kingdom es un grupo que reinterpreta todas las culturas alrededor del mundo a través de K-Pop. Nuestros 7 reinados son: El reinado del cambio Dann (The Kingdom Of Change Dann), El reinado de la lluvia Arthur (The Kingdom of Rain Arthur), El reinado de las flores de cerezo Mujin (The Kingdom of Cherry Blossoms Mujin), El reinado del estético Louis (Kingdom of Aesthetics Louis), El reinado de la nieve Ivan (Kingdom of Snow Ivan), El reinado de la lluvia Hwon (Kingdom of Storm Hwon) y El reinado del sol Jahan (Kingdom of the Sun Jahan). Cada uno de los reyes del reinado ha lanzado su propio álbum narrativo hasta ahora, y tenemos uno más que esta por salir, El reinado del Sol Jahan.