Bad Bunny anuncia que no cantará más una canción en su gira: esta es la razón de la decisión

Bad Bunny volvió a sorprender, esta vez durante el arranque de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en Santo Domingo.

SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
Imagen Gladys Vega/Getty Images

En medio de un show cargado de energía, visuales renovados y un repertorio que mezcla sus etapas más conocidas, el artista tomó un momento para anunciar algo que tomó por sorpresa a los asistentes.

El anuncio ocurrió en el Estadio Olímpico Félix Sánchez durante la primera noche del tour. Bad Bunny explicó en las pantallas que la canción sería un regalo exclusivo para la República Dominicana y que no formaría parte del setlist oficial del Tour.

" La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche. Es decir esta no se va a reptir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten", anunció.

La reacción del público fue inmediata: gritos, aplausos y miles de videos que más tarde se volvieron virales en redes sociales: “25/8” no se volverá a interpretar en ninguna otra fecha de la gira.

Aunque el artista no profundizó en sus razones, su mensaje dejó claro que se trataba de un gesto especial para la ciudad que abrió la gira, marcando uno de los momentos más comentados de la noche. Esa interpretación única de “25/8” ya es considerada por los fans como un highlight del tour.

La decisión también abre una de las dinámicas que Bad Bunny ha utilizado en giras anteriores: crear momentos irrepetibles para cada ciudad. A lo largo de sus tours, el puertorriqueño ha mostrado interés en que cada show tenga sorpresas distintas, ya sea cambios de repertorio, invitados especiales o canciones dedicadas a una audiencia en particular.

¿2025 con nueva música?

Mientras el Debí Tirar Más Fotos World Tour continúa por Latinoamérica, los fans ahora están atentos a las redes sociales del 'Conejo Malo', en especial su Instagram, donde borró todas las fotos que tenía, excepto un video en el que anuncia su participación en el Super Bowl LX en 2026. La última vez que realizó esto, fue para anunciar un nuevo álbum, lo que pone a sus fans a especular que podría traer música antes de que termine el 2025. ¿Tal vez un álbum navideño?.

