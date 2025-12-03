Descargar App
Uforia Music

Marc Anthony muestra su lado más íntimo en el estreno de All Access por ViX Música

ViX Música continúa consolidándose como el hogar de los sonidos latinos más influyentes del planeta.

Univision picture
Por:Univision

ViX Música All Access, una serie original de ViX, promete dejar a los fans justo donde siempre quisieron estar: detrás del telón, en la intimidad creativa y emocional de los artistas que están marcando una era.

Marc Anthony inaugura la serie de episodios

El primer episodio se estrenará el 8 de diciembre a las 7P/6C por Univision y ViX, y no pudo iniciar con un nombre más contundente: Marc Anthony, uno de los cantantes más influyentes en la historia de la salsa y un referente global de la música latina.

Pero la verdadera sorpresa es quién lo acompaña: Nadia Ferreira, su esposa, reina de belleza y una de las mujeres más admiradas del momento, será la encargada de conducir esta conversación íntima. Más que una entrevista, será un viaje emocional por los rincones menos conocidos del ícono neoyorquino de raíces puertorriqueñas.

Esta conversación será tan frontal como emocional, y en la que Marc Anthony revelará aspectos personales que nunca antes había compartido frente a cámaras.

@uforiamusic

¿𝙇𝙞𝙨𝙩𝙤𝙨? 👀🔥 You won’t want to miss this porque este lunes #NadiaFerreira toma las riendas en una entrevista íntima con @Marc Anthony 📢 ¡Una conversación como nunca antes, llena de exclusivas y respuestas imperdibles sólo por @ViX! 💥 #ViXMúsica te trae este ALL-ACCESS junto a #MarcAnthony este lunes 7P/6C por @Univision 💥

♬ original sound - Uforia Music

La producción promete mostrar desde sus raíces hasta los momentos decisivos que lo convirtieron en una superestrella mundial. Habrá espacio para historias inéditas, confesiones, retos, triunfos y reparaciones que, te sorprenderán.

Este especial no es un documental más. Es Marc Anthony hablando sin filtros, acompañado por la persona que mejor conoce su presente y sus luchas. Con una combinación única de nostalgia, vulnerabilidad, humor y verdad, All Access inaugura una etapa en ViX Música que conecta a los fans con la esencia humana detrás de los ídolos.

Estreno, este 8 de diciembre a las 7P/6C, por Univision y ViX

¿Qué es All Access?

ViX Música All Access es una experiencia que combina entrevistas profundas, presentaciones exclusivas y momentos inéditos de figuras que han redefinido la música latina. Cada episodio está dedicado a un artista en específico y guiado por un host que conoce de cerca su historia. El resultado: una narrativa cálida, honesta y reveladora, lejos de los titulares superficiales.

Este nuevo formato no solo muestra lo que los artistas han logrado, sino también cómo piensan, qué los inspira y qué desafíos han enfrentado, llevando al espectador a un nivel emocional pocas veces visto en televisión o plataformas digitales.

