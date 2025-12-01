Shakira reaccionó a la interpretación de su canción que hizo Dua Lipa

Como parte de su gira Radical Optimism Tour, la artista británica sorprendió al público al interpretar en español la canción Antología, un clásico emblemático de Shakira. Lo que comenzó como una velada de sueños pop, se convirtió en un homenaje cargado de emoción, nostalgia y admiración.

Antes de entonar la canción, Dua Lipa tomó el micrófono y se dirigió al público con palabras llenas de respeto y cariño: “Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución… Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conocen, esto es para ustedes”, anunció. Cuando comenzaron los primeros acordes, el estadio se llenó de emoción: miles de voces corearon “Antología”, muchos conmovidos, celebrando ese puente entre generaciones, géneros y culturas.

El homenaje no pasó desapercibido: horas después, Shakira compartió en sus redes sociales el video del momento y un mensaje que conmovió a muchos. Escribió — en inglés — que estaba “tan emocionada de escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Gracias @dualipa! ¡Qué regalo!”. Su reacción fue inmediata, profunda — un reconocimiento público que realzó el valor simbólico del tributo: una artista británica reconociendo a una leyenda de la música latina, y haciéndolo en su propio país.



En redes sociales, muchos quedaron sorprendidos por el buen español de la cantante londinense y cómo logró interpretar una canción tan importante de Shakira, a la perfección.

La gira de Dua Lipa ha adoptado un formato muy especial: en cada ciudad que visita, interpreta una canción representativa del país, como una forma de rendir homenaje a su patrimonio musical. En su paso reciente por América Latina, por ejemplo: en Lima (Perú) interpretó Cariñito junto al artista local Mauricio Mesones, generando gran entusiasmo entre sus fans peruanos. En Buenos Aires sorprendió con clásicos del rock-pop local como De Música Ligera (original de Soda Stereo), y en Santiago de Chile interpretó Tu Falta de Querer — un himno del repertorio de Mon Laferte —, entre otros covers emblemáticos.