Romeo Santos y Prince Royce: una noche histórica en el Madison Square Garden con “Better Late Than Never”

No fue una noche cualquiera. Los fanáticos de la bachata llegaron a este listening party con un sueño hecho realidad: por fin, dos de los artistas más representativos de la bachata moderna, estarían colaborando juntos en un álbum. En lugar de un concierto tradicional, la velada fue concebida como una experiencia de inmersión: los asistentes escucharon el disco completo, en una atmósfera de admiración, expectativa y celebración.

Un álbum misterioso y de muchos años

Desde su concepción, este proyecto evolucionó bajo un nivel de confidencialidad pocas veces visto en la música latina. Los artistas trabajaron en absoluto secreto durante siete años. Todo comenzó en 2017 con los primeros intentos — tres sesiones iniciales entre 2017 y 2022 nunca salieron a la luz—, y no fue sino hasta 2023 cuando sintieron que finalmente habían encontrado la química creativa necesaria.

Las sesiones de grabación no transcurrieron en estudios públicos ni en horarios normales. En cambio, se realizaron en espacios privados y poco convencionales de Nueva York para evitar filtraciones. Instrumentistas e invitados creían estar trabajando en proyectos individuales, sin imaginar que en realidad era parte de un álbum conjunto. De hecho, para proteger el anonimato del proyecto incluso se referían entre ellos usando nombres en clave: “Batman y Robin”.



Para ellos, la estrategia era clara: que el álbum “llegara como una sorpresa real”. Nada de sencillos previos, teasers ni anuncios anticipados; la intención era presentarlo de un golpe, con impacto, cerrando años de especulaciones. Esa forma de trabajar y mantener el foco en el arte volvió este lanzamiento un proyecto casi clandestino hasta el anuncio sorpresivo de Romeo Santos en sus redes sociales.

¿Qué trae Better Late Than NeverBetter?

Late Than Never es un álbum compuesto por 13 canciones inéditas. Algunas de las pistas fueron compuestas solo por Romeo Santos, mientras otras fueron co-escritas junto a Prince Royce, en busca de un equilibrio creativo que refleje lo mejor de ambos.

Musicalmente, el disco apuesta por una mezcla de bachata tradicional con toques modernos: fusiones con R&B, afrobeat, ritmos urbanos y arreglos contemporáneos. Este enfoque muestra la intención de honrar las raíces del género al mismo tiempo que lo impulsa hacia nuevas audiencias.

Entre los temas destacados están “Dardos”, con influencias de R&B y guitarra expresiva; “Jezabel”, con una vibra moderna que mezcla bachata tradicional con beats urbanos; y “Ay! San Miguel”, que navega entre lo caribeño y el folclor dominicano. Además, el álbum incluye una colaboración especial con el artista emergente Dalvin La Melodía, en la canción “Menor”, lo que refleja un puente entre generaciones dentro de la bachata.

La listening party en Madison Square Garden

El evento en el Madison Square Garden no fue un concierto tradicional, sino una celebración íntima, diseñada para fans, medios y personas de la industria. La atmósfera —cálida, expectante, cargada de emoción— transmitió que lo que se presentaba no era solo un álbum más, sino un momento histórico para la bachata. Cuando sonaron las primeras notas en el recinto, miles de personas reaccionaron emocionadas; se vivió una comunión colectiva con el género, con la ilusión y el orgullo de ver a dos generaciones reunidas.

Live from Madison Square Garden to the world: @Romeo Santos with #BetterLateThanNever



Esa noche marcó una transición: la espera valió la pena —y quedó claro que la bachata tiene energía, historia y futuro. Better Late Than Never no solo trae canciones; trae un símbolo de unión, autenticidad y legado.

