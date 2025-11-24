Romeo Santos reaparece con nuevo álbum y confirma colaboración con Prince Royce

La bachata vuelve a vibrar con fuerza: Romeo Santos sorprendió al mundo al reaparecer en redes sociales para anunciar su nuevo álbum de estudio, Better Late Than Never ( Mejor tarde que nunca), que se estrenará el 28 de noviembre de 2025. El anuncio, publicado en su cuenta oficial de X, marcó su regreso a la plataforma, donde no registraba actividad desde 2024, y desató una ola de emoción entre sus millones de seguidores.

Pero Romeo no llegó solo. El video con el que confirmó su comeback también dejó ver uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la bachata moderna: una colaboración con Prince Royce. La participación del cantante dominicano-estadounidense confirma las sospechas que circulaban desde comienzos de 2025, cuando ambos artistas fueron vistos compartiendo vacaciones de Año Nuevo junto a sus familias. La presencia del reconocido orador motivacional Daniel Habif, encargado de la narración del video, elevó aún más la expectativa alrededor del proyecto.

El anuncio no tardó en convertirse en tendencia mundial, alimentando la conversación digital sobre el impacto del álbum y la esperada unión entre dos de los nombres más influyentes del género. Better Late Than Never llega en un momento clave de la música latina, y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del fin de año.

Celebración en grande: Listening Party con La X96.3

Para acompañar el lanzamiento, Romeo Santos tiene preparada una serie de actividades presenciales. La primera será un Listening Party exclusivo el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, un evento especial presentado por La X96.3, la estación de Uforia Radio en Nueva York.

Esta actividad acompañará el lanzamiento oficial del álbum y permitirán a los fans vivir de cerca el regreso del Rey de la Bachata.

Un final de año marcado por Romeo y Royce