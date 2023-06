Conoce a Daniel Eguren: El director detrás de los videos musicales de las estrellas

Desde niño he sido amante de las artes, especialmente de la música, así que desde entonces me llamaba mucho la atención este medio. En el inicio de la adolescencia empecé a dedicarme a la fotografía, luego me di cuenta que el cine era la combinación perfecta de lo visual con el sonido, así que decidí explorar esa vía y naturalmente en elcamino llegué al mundo de los videos musicales.