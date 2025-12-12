Uforia Music Uforia New Music Picks: Tito El Bambino, Becky G, Danny Ocean, TINI, Mora y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.



Tito El Bambino — “La Gente del Patrón (Álbum)”

PUBLICIDAD

Arrancando a lo grande, que se reporte “La Gente del Patrón” porque, así como lo escuchan: Tito El Bambino is BACK. Estrenando un álbum que recorre los orígenes del reggaeton de la mano de los artistas que lo forjaron, Tito nos sumerge en un viaje de más de 20 collabs donde se une el pasado con el presente.

Becky G — “Hablamos Mañana”

Becky G ilumina la temporada navideña con su nuevo sencillo “Hablamos Mañana”. Sin embargo, lo que sí hablaremos hoy es que este sencillo lo interpretó en varias fechas de su gira “Mi Casa, Su Casa Tour” por Estados Unidos y llega de manera oficial junto al estreno en cines de su documental “REBBECA”.

TINI — “36 Vidas”

Si pudiésemos vivir “36 Vidas”, las 36 las pediríamos con un soundtrack de TINI. En este viernes musical, no vamos a llorar ya que TINI nos presenta un nuevo sencillo nostálgico en “36 Vidas”. Combinando elementos tradicionales de cumbia con un enfoque moderno, ¡nos refresca con este new vibe!

Grupo Frontera, Calle 24 — “Beses Así”

Cerrando el año de una manera histórica, Grupo Frontera y Calle 24 unen fuerzas presentando su collab “Beses Así”. En esta canción, los chicos exploran un amor que permanece incluso cuando la historia ya terminó. Apenas escuches la letra, te conmoverá la nostalgia.

Danny Ocean — “Alma Llanera”

Y con un alma llanera destellando luz, Danny Ocean estrena su nuevo medley en este viernes musical “Alma Llanera”. La magia de este sencillo está en el significado detrás de la canción, ya que es un tema emblemático del repertorio musical venezolano muy cercano al corazón de Danny Ocean. ¡Amamos!

Carín León — “Chapayeka (Álbum)"

¡Directo desde el barrio de La Matanza! Carín León estrena su nuevo álbum en vivo titulado “Chapayeka” y tiene como focus track “Sin Fortuna”, interpretado junto a la leyenda norteña Manuel “El Indio” Ortega. Esta versión en vivo captura la esencia del barrio donde crecieron los abuelos de Carín y marca el tono de las 20 canciones en este disco.

Mora, Midnvght — “Tu Nama”

Mora keeps the sold-out tour celebrations going ya que nos regala un nuevo tema en esta ocasión junto a Midnvght: “Tu Nama”. En este tema, Mora continúa expandiendo su universo sonoro brindándonos sonidos urbanos experimentales y a su vez, creando una atmósfera envolvente muy a su estilo. ¡Con un sharp aesthetic, el lápiz élite did it again!

SECH — “Esa Noche Terminó De Día”

¡Representando el +507! Coming through, Sech presenta su nuevo EP “Esa Noche Terminó de Día” – un viaje conceptual de nueve canciones donde incluye el esperado reencuentro de los Avengers y collabs junto a Danny Ocean y Myke Towers. Fireee!

Randy Nota Loca — “Black Jackie Chan”

Hyping up nuestro fin de semana, Randy Nota Loca presenta su newest single “Black Jackie Chan” donde nos sumerge en un reggaetón lleno de energía. Reflejando su capacidad multifacética de renovarse sin perder su esencia, combina letras ingeniosas con una producción moderna. ¡Te activará de una!

Judeline — “Verano Saudade (EP)”

Judeline nos activa el fin de semana presentando su nuevo EP: "Verano Saudade". En este proyecto musical, la artista española incluye la participación de DELLAFUENTE, MC Morena y más — dándonos un preview de lo que nos traerá en el 2026.

Tornillo — “Como Es Arriba Es Abajo (Álbum)”

En esta edición, Tornillo nos demuestra un reflejo de la vida real: ese niño que soñaba con todo lo que hoy lo está viviendo – sin olvidar su identidad. Con este álbum, Tornillo pinta un retrato honesto de su evolución, marcando un antes y después en su carrera y dejando muy en claro que por siempre será un artista que creció sin olvidar de dónde viene.

Maria Becerra, Jay Wheeler, XROSS — “Romántica”

A través de una salsa sinigual, Maria Becerra y Jay Wheeler se unen en “Romántica”. En este tema, hablan de la ilusión de sentirse enamorado al ritmo de un fire beat que te pondrá a bailar. Con versos como, “no es cursilería, pero te veo dormir y otra vez creo que el amor es para siempre” te harán sentir la belleza que se siente estar in cloud 9, en un amor correspondido. ¡Una belleza de tema!

ROA — “Private Suite Vol. 3 (EP)”

¡Atentos que ROA está en la casa! Presentando su nuevo EP “Private Suite Vol. 3”, este proyecto revela un matiz distinto de desamor a través de siete temas, explorando la sensualidad oscura, el deseo y la intimidad nocturna. A través de cada tema, el caos se encuentra con la vulnerabilidad y la pasión meets them right in the middle. A one-of-a-kind production!

Noize, El Pai — “Nubes”

Bringing the fire beats to our Friday, el productor-artista multiplatino Noize une su talento junto al artista colombiano El Pai. Presentándonos “Nubes”, con este tema ellos enfatizan su compromiso de impulsar y apoyar a las voces emergentes dentro de la música latina. Fusionando melodías urbanas sensuales con una producción etérea, this single captures the feeling of two people falling for each other at the same time. Un vibe for the weekend!



OTROS: