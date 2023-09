Uforia #NewMusicPicks: Sofía Reyes, Wisin, Yahritza y Su Esencia, Emilia y muchos más lanzan música nueva

Hwasa is back and better than ever! Luego de dos años de haber lanzado su último tema en solitario, la aclamada artista de K-Pop e integrante del grupo Mamamoo hace su tan esperado regreso con su tema, “I Love My Body”. Celebrating all ages, bodies and looks, esta idol busca inspirar a todas las personas a amarse y aceptarse tal y como son, sin importar lo que diga la sociedad. ¡Es un must para escuchar!