Gaby Moreno: desafiando a la industria musical para cumplir su sueños | GRLPWR
Desde desafiar las expectativas de la industria musical hasta abrazar sus raíces latinas con orgullo, Gabi comparte sus experiencias, desafíos y triunfos, además de mostrar su GRLPWR.
Por:Univision
Video Gaby Moreno: desafiando a la industria musical para cumplir su sueños | GRLPWR
Tras salir de Guatemala, Gaby Moreno hizo todo lo posible para cumplir su sueño de ser una artista. En esta entrevista, nos cuenta detalles de su carrera.
