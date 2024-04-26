Descargar App
Música

Gaby Moreno: desafiando a la industria musical para cumplir su sueños | GRLPWR

Desde desafiar las expectativas de la industria musical hasta abrazar sus raíces latinas con orgullo, Gabi comparte sus experiencias, desafíos y triunfos, además de mostrar su GRLPWR.

Por:
Univision
Video Gaby Moreno: desafiando a la industria musical para cumplir su sueños | GRLPWR

Tras salir de Guatemala, Gaby Moreno hizo todo lo posible para cumplir su sueño de ser una artista. En esta entrevista, nos cuenta detalles de su carrera.

Relacionados:
Música

