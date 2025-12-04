Descargar App
Música

La Premiere de Karol G: el documental de Tropicoqueta llega a Univision y ViX

Karol G presenta La Premiere, su obra audiovisual más ambiciosa, con versiones exclusivas, invitados especiales y grabaciones en México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Disfruta el estreno simultáneo este 7 de diciembre a las 5 p.m. EST por Univision y ViX.

Univision picture
Por:Univision

Karol G está lista para regalarle a su público una experiencia que trasciende la música. Este domingo 7 de diciembre, la artista colombiana estrena La Premiere, su obra audiovisual más ambiciosa hasta la fecha y la pieza central del universo Tropicoqueta, un proyecto que ha redefinido su relación con la cultura latina y con millones de fanáticos alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

Más sobre Música

Romeo Santos reaparece con nuevo álbum y confirma colaboración con Prince Royce
2 mins

Romeo Santos reaparece con nuevo álbum y confirma colaboración con Prince Royce

Música
Estevie revela la verdad detrás de Canela y el sonido que cambió su carrera | GRLPWR
22:07
GRATIS

Estevie revela la verdad detrás de Canela y el sonido que cambió su carrera | GRLPWR

Música
Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month
22:13
GRATIS

Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month

Música
De cantar en la ducha a girar por Estados Unidos: la historia real de Emjay
3:56

De cantar en la ducha a girar por Estados Unidos: la historia real de Emjay

Música
¿Quién más como yo? Christian Nodal habla de su nuevo álbum y el amor
10:05
GRATIS

¿Quién más como yo? Christian Nodal habla de su nuevo álbum y el amor

Música
Calle 24: su cambio de nombre y su emoción por colaborar con Kidd Keo y Tito Double P | Uforia Hype
3:48

Calle 24: su cambio de nombre y su emoción por colaborar con Kidd Keo y Tito Double P | Uforia Hype

Música
Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR
3:38

Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR

Música
Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month
3:50

Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month

Música
Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype
4:08

Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype

Música
Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más
3:30

Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más

Música

La Premiere no es un simple detrás de cámaras ni una recopilación de presentaciones; es un viaje inmersivo que reinventa el álbum Tropicoqueta desde una nueva perspectiva sonora y visual. A través de versiones inéditas, arreglos únicos y apariciones especiales, Karol G convierte cada canción en una experiencia que vibra con nostalgia, innovación y poder femenino. Bichota Films, el equipo creativo detrás del proyecto, logra elevar la esencia tropical y urbana del álbum a otra dimensión, en un despliegue artístico que sorprende incluso a quienes creen conocerlo todo de la Bichota.

El documental fue filmado durante un año en cuatro ciudades que han marcado la vida y la carrera de Karol G: Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Cada locación aporta un significado cultural que se siente en pantalla: desde la calidez caribeña hasta la energía global de las grandes capitales. Esta producción se convierte así en una carta de amor a Latinoamérica y a las raíces que han inspirado la identidad musical de la artista.

Pero La Premiere no solo celebra el presente de Karol G, también busca reconectar con una tradición que parecía perdida: esos momentos en los que las familias se reunían frente al televisor para ver un estreno juntos. Con una transmisión simultánea en más de 20 países, la cantante devuelve esa magia colectiva y convierte el estreno en una cita imperdible, sin importar desde dónde se conecten sus fans.

Si Tropicoqueta fue el álbum con el que Karol G volvió a la raíz, La Premiere es la puerta para sentir esa historia en carne propia. Un especial que mezcla espectáculo, intimidad y cultura, y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más memorables del año.

Este domingo, no te quedes por fuera. Sé parte del estreno mundial y disfruta La Premiere en familia, a las 5 p.m. EST por Univision y por ViX. estés donde estés, la Bichota te espera.

Relacionados:
MúsicaKarol GUforia Music

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX