La Premiere de Karol G: el documental de Tropicoqueta llega a Univision y ViX

Karol G está lista para regalarle a su público una experiencia que trasciende la música. Este domingo 7 de diciembre, la artista colombiana estrena La Premiere, su obra audiovisual más ambiciosa hasta la fecha y la pieza central del universo Tropicoqueta, un proyecto que ha redefinido su relación con la cultura latina y con millones de fanáticos alrededor del mundo.

La Premiere no es un simple detrás de cámaras ni una recopilación de presentaciones; es un viaje inmersivo que reinventa el álbum Tropicoqueta desde una nueva perspectiva sonora y visual. A través de versiones inéditas, arreglos únicos y apariciones especiales, Karol G convierte cada canción en una experiencia que vibra con nostalgia, innovación y poder femenino. Bichota Films, el equipo creativo detrás del proyecto, logra elevar la esencia tropical y urbana del álbum a otra dimensión, en un despliegue artístico que sorprende incluso a quienes creen conocerlo todo de la Bichota.

El documental fue filmado durante un año en cuatro ciudades que han marcado la vida y la carrera de Karol G: Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Cada locación aporta un significado cultural que se siente en pantalla: desde la calidez caribeña hasta la energía global de las grandes capitales. Esta producción se convierte así en una carta de amor a Latinoamérica y a las raíces que han inspirado la identidad musical de la artista.

Pero La Premiere no solo celebra el presente de Karol G, también busca reconectar con una tradición que parecía perdida: esos momentos en los que las familias se reunían frente al televisor para ver un estreno juntos. Con una transmisión simultánea en más de 20 países, la cantante devuelve esa magia colectiva y convierte el estreno en una cita imperdible, sin importar desde dónde se conecten sus fans.

Si Tropicoqueta fue el álbum con el que Karol G volvió a la raíz, La Premiere es la puerta para sentir esa historia en carne propia. Un especial que mezcla espectáculo, intimidad y cultura, y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más memorables del año.