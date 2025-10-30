Univision Famosos

Ana Patricia Gámez compartió un mensaje lleno de nostalgia y amor al rendir homenaje a un ser muy especial para ella. Esto en medio del proceso de separación que vive de su esposo Luis Carlos Martínez.
Geraldine Bazán compartió una foto junto a su exesposo que tomaron en un evento de TelevisaUnivision. Aunque ya habían posado con sus hijas en otras ocasiones tras su polémico divorcio, esta vez aparecieron solos.
Después de más de una década de relación, Karyme Lozano compartió que está separada de su esposo y, dejó entrever, que inició un proceso legal sobre violencia vicaria.
Evelyn Beltrán le dio una nueva oportunidad al amor y ahora se deja ver junto a su novio, quien la llena de regalos y románticos mensajes.