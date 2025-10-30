Univision Famosos: Chismes, Notas de Celebridades de TV y las últimas Noticias de Gossip en Español | Univision

Con el CORAZÓN herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia

Con el CORAZÓN herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia

Ana Patricia Gámez compartió un mensaje lleno de nostalgia y amor al rendir homenaje a un ser muy especial para ella. Esto en medio del proceso de separación que vive de su esposo Luis Carlos Martínez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Univision Famosos
2 mins
PUBLICIDAD
Raphy REVELA que "no fue fácil" la llegada de su bebé con Natti

Raphy REVELA que "no fue fácil" la llegada de su bebé con Natti

Univision Famosos
2 min
Nicki Nicole y Yamal habrían terminado romance: esto DICEN

Nicki Nicole y Yamal habrían terminado romance: esto DICEN

Univision Famosos
2 min
Natti y Raphy ANUNCIAN nacimiento de su segunda hija

Natti y Raphy ANUNCIAN nacimiento de su segunda hija

Univision Famosos
2 min

¡HOT, HOT!

Geraldine publica mensaje sobre "SEGUNDAS OPORTUNIDADES" tras foto con Gabriel

Geraldine Bazán compartió una foto junto a su exesposo que tomaron en un evento de TelevisaUnivision. Aunque ya habían posado con sus hijas en otras ocasiones tras su polémico divorcio, esta vez aparecieron solos.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
1 min

Karyme Lozano confirma SEPARACIÓN de su esposo

Después de más de una década de relación, Karyme Lozano compartió que está separada de su esposo y, dejó entrever, que inició un proceso legal sobre violencia vicaria.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
2 min

MUERE Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

El afamado modista mexicano habría perdido la vida este 1 de noviembre a los 59 años. Su gran amiga Cecilia Galliano reaccionó a su muerte.

Univision Famosos
1 min

Ex de Toni Costa grita a los cuatro vientos el amor por su NUEVO NOVIO

Evelyn Beltrán le dio una nueva oportunidad al amor y ahora se deja ver junto a su novio, quien la llena de regalos y románticos mensajes.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
2 min