Actor de ‘Friends’ compartió desgarrador mensaje antes de morir: “Esperando todos los años por venir”

El actor Pat Finn compartió su último mensaje en redes sociales meses antes de fallecer. En él, la estrella de televisión se sinceró acerca de uno de sus anhelos, el cual lamentablemente ya no se podrá cumplir.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Pat Finn, conocido por su papel del ‘Dr. Roger’ en la exitosa serie ‘Friends’, publicó el que se convertiría en su último ‘post’ de Instagram antes de su muerte.

Este 24 de diciembre se dio a conocer que el intérprete, quien también apareció en ‘The Middle’ y ‘Seinfeld’, perdió la vida a los 60 años.

Pat Finn, actor de ‘Friends’, compartió el anhelo que tenía

Hace casi tres meses, Pat Finn subió a su perfil de la red social un mensaje con motivo de su aniversario de bodas con Donna Crowley.

Para acompañar un par de fotografías en las que aparece con su esposa, de jóvenes y recientemente, el artista escribió una misiva que dejó claro el deseo que tenía para su futuro.

“¡Vaya, 35 años! ¡Afortunado es poco para describir lo que significa estar casado con tu mejor amiga y el amor de tu vida!”, apuntó.

“Gracias por todos estos años de amor y risas. Espero con ilusión todos los años que nos quedan por delante”, concluyó.

Pat Finn publicó este mensaje meses antes de morir.
Pat Finn publicó este mensaje meses antes de morir.
Imagen Pat Finn/Instagram

Lamentablemente, el anhelo del galán de televisión quedó frustrado debido a su fallecimiento, ocurrido el lunes 22 de diciembre.

En un comunicado, su familia brindó detalles de la enfermedad que se los terminó arrebatando justo a días de Navidad.

“En 2022, a Pat le diagnosticaron cáncer. Tras entrar en remisión, vivió su vida plenamente, con alegría y entusiasmo”, explicaron.

“A pesar del mejor tratamiento médico disponible y de las abundantes oraciones, el cáncer hizo metástasis y el tratamiento ya no era una opción”, agregaron.

Al momento de su deceso, puntualizaron, él se encontraba en su casa, rodeado de Donna, sus hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan, y sus perros, Addison, Murphy y Wally.

Familia de Pat Finn hace especial petición

En su declaración, los seres queridos de Pat Finn no solamente honraron su trayectoria en la actuación recordando sus proyectos, sino que destaparon su petición especial en medio del duelo que atraviesan.

“Piden que sean amables, que intenten hacer la vida de una persona un poco más fácil cada día y que se mantengan fuertes. Es lo que Pat también hubiera querido”, se lee en el escrito.

