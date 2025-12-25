Cazzu Cazzu compra casa tras dejar la que alquilaba porque “no podía seguir pagando”: aquí vivirá con Inti La argentina compartió una reveladora fotografía dentro de la propiedad. En julio pasado, ella contó que no le era posible seguir cubriendo el pago del apartamento en el que residía con su pequeña y que su propósito para este mismo año era hacerse de su propio hogar.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Cazzu reveló que, como lo deseaba, adquirió una propiedad para poder entablar su hogar con su pequeña Inti, a quien procreó con Christian Nodal, luego de que tuviera que dejar el apartamento en el que residían.

Fue a finales de julio cuando la intérprete de ‘Con otra’ confesó que se vio obligada a desalojar el inmueble donde residía por el elevado costo.

PUBLICIDAD

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, declaró en el podcast de Héctor Elí.

“Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”, ella aseguró, destapando su firme propósito.

Cazzu revela que compró su casa

Días antes de que termine el 2025, Cazzu reveló que, tal y como lo había adelantado, logró hacerse de una morada.

Este 24 de diciembre, ‘La Jefa’, como es apodada de cariño, ‘posteó’ en Instagram una serie de fotografías que fueron capturadas en distintos momentos.

Ella incluyó, entre todas las postales, una captura de pantalla de un mensaje que envió por WhatsApp el 25 de noviembre.

En la conversación, que no mostró con quién era, aparece una ‘selfie’ que la trapera se tomó en una estancia vacía y sosteniendo unas llaves.

“Mi casa”, escribió ella en un texto que envió a las 14:24 horas y el cual acompañó con un emoji de corazón rojo.

Hasta el momento, la cantautora no ha brindado detalles de su nuevo domicilio que, en la instantánea, luce completamente vacío.

Cazzu presumió así su nueva casa. Imagen Cazzu/Instagram

Previo a la Nochebuena, lo que Cazzu sí hizo fue subir a sus Historias de la red social un retrato que le tomó a Inti, quien lleva puesto un vestido blanco y juega con un muñeco de Santa Claus.

Cazzu mostró así a Inti previo a la Nochebuena. Imagen Cazzu/Instagram

Cazzu está siendo demandada por Nodal

Otra cosa de la que Cazzu no ha hablado de la demanda que Nodal entabló en México en su contra por asuntos de la manutención de Inti.

PUBLICIDAD

La semana pasada, José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó a Despierta América que un juez en dicho estado admitió dicho proceso jurídico.

En agosto, luego de que la trapera afirmara que con el sonorense no tenía “un acuerdo” de pensión que ella “considere justo”.