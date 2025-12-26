Muertes de famosos Muere Perry Bamonte, integrante de la icónica banda de rock The Cure Perry Bamonte murió en su hogar en plena Navidad, confirmó la icónica banda de rock en un comunicado.



Perry Bamonte, integrante de la icónica banda The Cure, murió a los 65 años en su hogar durante la Navidad, tras enfrentar “una breve enfermedad”, informó el sitio oficial de la banda.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad”, se lee en el comunicado.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, Teddy fue una parte vital de la historia de The Cure”, agregaron.

La agrupación reconoció los logros musicales que alcanzaron con su talento y enviaron sus condolencias a la familia: “Lo extrañaremos muchísimo”.

Comunicado de prensa de la banda The Cure sobre la muerte de Perry Bamonte. Imagen TheCure.com

¿Quién era Perry Bamonte?

El músico fue tecladista y baterista que se unió a The Cure a principios de la década de 1990, cuando ocupó el lugar de Roger O’Donnell.

Perry grabó cuatro álbumes de estudio con la agrupación: ‘The Cure’, ‘Wish’, ‘Blood Flowers’ y ‘Wild Mood Swings’.

Durante 14 años, Bamonte realizó al menos 400 conciertos con The Cure.