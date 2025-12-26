Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reaparece en sorpresiva condición: finalmente revela qué enfermedad padece

La presentadora compartió cuál es la enfermedad con la que fue diagnosticada hace algunos meses y por la que tiene complicaciones hasta para abrir los ojos.

Video "Quizás esta sea mi última Navidad": Yolanda Andrade reaparece y da desgarrador mensaje

Yolanda Andrade sorprendió este viernes al reaparecer luego de sufrir complicaciones de salud y enfrentar rumores de que estaría “secuestrada” por su propia hermana, Marilé.

La mañana de este viernes 26 de diciembre, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram un video en el que finalmente compartió cuál es la enfermedad que padece.

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, dijo, hablando lento ante la cámara.

La también actriz reconoció que “ha sido un año muy pesado” no sólo para ella, sino también para su familia y sus seres queridos.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora […] que tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste”, aseguró.

“Es por picos”, explicó, “a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”.

