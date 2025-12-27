Muertes de famosos Influencer pierde a su pequeña hija un año después de la muerte de su primogénita: "Se reencontraron" Melissa Mae Carlton informó que su hija menor murió la mañana de Navidad. La 'influencer' y su familia vuelven a sufrir un duro golpe un año después, del fallecimiento de su primogénita de 9 años.



Video Tragedia: famosa ‘influencer’ tiene “parto libre” en su casa y fallece desangrada

La 'influencer' Melissa Mae Carlton informó que su hija menor murió. A través de un desgarrador mensaje en redes, compartió que Molly ya reunió con Abi, su primogénita de 9 años que perdió la vida en 2024.

La niña falleció en el hospital el 25 de diciembre: "La mañana de Navidad, nuestra querida Molly y su hermana mayor, Abi, se reencontraron", escribió en un desgarrador mensaje. "Esto es lo único que me reconforta un poco. Molly extrañaba muchísimo a su hermana. A menudo me preguntaba: 'Mami, ¿cuándo regresa Jesús para que Abi pueda bajar?'", compartió.

PUBLICIDAD

"Estamos devastados. En incredulidad. Confundida y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor".

¿De qué murió la hija de Melissa Mae Carlton?

La tarde del 27 de diciembre, la 'influencer' regresó a las redes para compartir algunos datos sobre la muerte de Molly y parar las especulaciones, a pesar de que todavía no tienen un diagnóstico certero de lo que le pasó a la niña.

"Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi. Estoy compartiendo esto porque creo que podría ser información crítica para las familias que han experimentado SUDC (muerte repentina inesperada en niños)", explicó.

"Este entendimiento llegó porque Molly fue capaz de ser monitoreada en el hospital, cosa que no pudimos hacer con Abi. Nunca me he sentido satisfecha con las respuestas que nos dieron de ella. Pero este tipo de afección nos han dicho que incluso una enfermedad menor podría provocar un evento cardíaco repentino".

"Su pequeño cuerpo luchó tan duro. Pero nos dijeron que este tipo de eventos cardíacos es poco probable que se sobreviva".

Melissa Mae Carlton y su esposo en el hospital junto a su hija Molly. Imagen Melissa Mae Carlton/Instagram

La 'influencer' compartió que con este antecedente podrán someterse a estudios familiares para intentar detectar que esto pudiera volver a suceder. Y agradecieron las muestras de cariño y oraciones que han recibido.

¿Cómo murió la hija mayor de Melissa Mae Carlton?

En abril de 2024, la 'influencer' y su esposo, Tom Carlton, compartieron que su primogénita de 9 años, Abigail "pasó inesperadamente al otro lado", a causa de una sepsis.

PUBLICIDAD

"No hay palabras para expresar lo desconsolados y devastados que estamos. Sentimos el peor dolor de nuestras vidas, pero a la vez, de alguna manera, una profunda paz por su situación, pero dejará un gran vacío en nuestras vidas y en las de muchos otros", escribió en aquel momento en redes.

"Era una niña dulce, cariñosa, generosa y divertida, y estamos muy agradecidos de que nuestro Padre Celestial nos haya elegido para criarla, educarla y protegerla hasta que llegó el momento de llamarla de vuelta a él. La extrañaremos mucho aquí", añadió.