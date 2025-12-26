Jessica Cediel Jessica Cediel responde a 'tiktoker' que critica las fotos del funeral de su padre: "Quédese callada" Jessica Cediel y su familia están de luto por la reciente muerte de su padre. La presentadora compartió un par de fotos del velorio que causaron polémica en redes.







Jessica Cediel no se quedó callada a pesar del dolor que la embarga por la muerte de su padre y respondió una crítica que le habrían hecho en redes, tras publicar fotografías del funeral de su padre, en las cuales posa junto al ataúd.

El 21 de diciembre la presentadora compartió las imágenes y un día después la ‘tiktoker’ conocida como Tuti Vargas compartió un video haciendo una crítica, sin mencionar el nombre de la colombiana, aunque sí mostró las imágenes.

“Me pueden estar ‘funando’ por esto que voy a decir, pero ¿cómo es posible que uno suba una foto en un velorio y más si es el papá de uno? Respeto el dolor que debe estar sintiendo esa familia en este momento, pero, ¿cómo cara… hay tiempo y disposición y energía para uno subir una foto?”, dice en el video publicado el 22 de diciembre.

Jessica Cediel así respondió a Tuti Vargas. Imagen Tuti Vargas/Tiktok, Jessica Cediel/Instagram

Jessica Cediel le responde a 'tiktoker'

Don Alfonso Cediel murió el 20 de diciembre y un día después, Jessica compartió un par de fotografías que causaron polémica.

“¡Siempre unidas por ti y siempre para ti! Hoy fue nuestro último abrazo Cediel. Hoy no te digo adiós papi sino hasta pronto”, fue parte de lo que escribió la colombiana en la publicación.

Sin embargo, la exposición de ese momento íntimo generó críticas, como la de Tuti Vargas, a la cual la presentadora le respondió de manera contundente.

“Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto… Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada. Controle la única neurona que le queda en el cerebro”, escribió en una historia de Instagram.

Su hermana Melissa Cediel también reaccionó.

“Hay gente tan vacía que da lástima… Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida, en nuestras redes, también lo haremos en la muerte”, escribió en redes.

Alfonso Cediel padecía una enfermedad degenerativa y en 2021 su familia decidió internarlo en un lugar para que recibiera asistencia médica las 24 horas del día.