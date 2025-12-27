Muertes de famosos Muere querida reportera a los 27 años tras caer de un séptimo piso: padecía enfermedad El padre de la reconocida periodista rumana, Malina María Guler, compartió la enfermedad que su hija padecía y, aunque se especula que pudo haberse quitado la vida, él tiene otra teoría.



Malina María Guler murió el 20 de diciembre tras precipitarse desde el séptimo piso del edificio donde residía en Oradea, ciudad al noroeste de Rumanía. La noticia del fallecimiento de la periodista y fotógrafa deportiva, de 27 años, fue confirmada por el club FC Bihor Oradea mediante un comunicado en sus redes sociales.

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la caída, sin que hasta ahora se tenga evidencia de intervención de terceros o indicios de criminalidad.

El funeral de Malina Guler

Malina Guler fue sepultada el 23 de diciembre en vísperas de la Navidad, en el cementerio de Drăgănești, su ciudad natal.

Según reportes del medio rumano Bihoreanul, la madre asistió al funeral a través de una videollamada, mientras que el padre de la joven habría tenido que "insistir" a un sacerdote "para que su hija tuviera un entierro cristiano, no específico para suicidas", aunque todavía no queda claro si la periodista cayó por accidente o atentó contra su vida.

Más de 150 personas acudieron a darle la despedida, entre amigos, familiares, compañeros de trabajo y deportistas.

Mălina Maria Guler era una querida reportera deportiva de Rumania. Imagen Mălina Maria Guler/Instagram

María Guler tenía cáncer

Ioan Guler, padre de la periodista, compartió con los medios de comunicación que su hija había estado lidiando con "algunos problemas médicos", entre ellos "una condición ginecológica que le había causado anemia y dolores severos, tanto que a menudo se desmayaba", reporta Bihoreanul.

"Tenía serios problemas de salud, incluido un cáncer de estómago, que la atormentaba desde hacía casi un año", añadió Ioan al canal România TV.

¿María Guler se quitó la vida?

El padre rechaza rotundamente la versión del suicidio y cree que su hija no saltó del piso superior, sino que se cayó, "probablemente debido a la anemia" que padecía.

Guler mostró a la prensa el certificado de muerte que certifica como causa de muerte "insuficiencia cardiocirculatoria aguda, rotura de vasos sanguíneos y órganos internos, y politraumatismo por caída de altura".

¿Quién era Malina Maria Guler?

Malina estudió en la Facultad de Periodismo, luego trabajó en la fundación Digi y colaboró con redacciones deportivas, especialmente como fotoperiodista de eventos.