Melissa Mae Carlton Influencer dice por qué acepta donaciones tras perder a su hija menor: no lo hizo cuando murió la mayor



Video Muere pequeña hija de influencer a un año del fallecimiento de su hermanita: ¿qué les pasó?

En medio del duelo por la muerte de su hija menor, Melissa Mae Carlton permitió a su círculo cercano crear una campaña para recibir donaciones, algo que no quiso en abril de 2024 cuando falleció su segunda hija Abigail.

En esta ocasión explicó por qué necesita ayuda para cubrir gastos médicos y funerarios de Molly.

A través de un mensaje en una de sus historias de Instagram publicada el 27 de diciembre, agradeció las muestras de cariño.

"También quiero darles las gracias, ya que sé que hay un par de eventos para recaudar fondos que se están organizando para nosotros", se lee. "La última vez nos preguntaron si queríamos organizar uno, pero dijimos que no porque no necesitábamos ayuda", añadió.

La 'influencer' compartió que la muerte de Molly fue completamente diferente y se generaron más gastos.

"Esta vez es muy diferente, con muchos gastos, complicaciones e incógnitas. Por eso, experimentar esta bondad es una experiencia abrumadora. La gente es increíble", agregó.

Melissa Mae Carlton perdió a sus hijas en menos de dos años

En abril de 2024, la 'influencer' y su esposo Tom Carlton experimentaron el dolor de perder a su segunda hija.

Abigail murió a los 9 años a consecuencia de una inesperada sepsis. Un año y ocho meses después, la pareja volvió a sufrir un duro golpe con el fallecimiento de Molly, la menor de su familia.

La pequeña fue hospitalizada y, aunque recibió atención médica, murió de manera súbita.

La familia aún no tienen un "diagnóstico oficial" de lo que le sucedió a la niña, sin embargo, los médicos ya sospechan la posible causa.

"Los médicos creen que Molly tenía una cardiopatía genética y sospechan que Abi también podría haber tenido este mismo problema. Comparto esto porque creo que podría ser información crucial para las familias que han sufrido muerte súbita inesperada infantil (SUDC)", escribió la influencer el 27 de diciembre en Instagram.