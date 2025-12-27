Lucero

Lucero de luto tras la muerte de compañero de 'Lazos de Amor': "Te quedas por siempre en mi mente"

Lucero compartió un emotivo mensaje para despedir a una de las cabezas de la exitosa telenovela 'Lazos de Amor', en la cual interpretó a unas trillizas.

Ashbya Meré
Lucero reaccionó a la muerte del exitoso escritor de telenovelas Jorge Lozano Soriano, quien falleció los primeros minutos del 25 de diciembre.

La cantante lamentó la partida del hombre que creo uno de melodramas más exitosos de su carrera como actriz, 'Lazos de Amor', el cual puedes disfrutar en ViX.

Con un emotivo mensaje, lucero lo despidió en redes sociales.

"Jorge Lozano Soriano, vuela alto y sabes que te quedas por siempre en mi mente y mi corazón. Gracias por dejar un legado inigualable en la televisión, por escribir tantas historias que nos acompañan infinito, gracias muy especialmente por 'Lazos de Amor' que fue y sigue siendo mi tesoro para mi vida como actriz", escribió en la historia de Instagram.

La intérprete de 'Veleta' terminó su mensaje resaltando las cualidades del afamado escritor argentino.

"Así te quedas conmigo siempre; admirable, inteligente, brillante, amoroso, capaz, único e irrepetible. Te mando un beso al cielo. Mucha luz en tu viaje eterno", finalizó.

Lucero tenía 26 cuando interpretó a las trillizas en la telenovela producida por Carla Estrada. Sus parejas en la historia fueron Luis José Santander, Juan Manuel Bernal y Orlando Miguel.

Lucero lamenta la muerte de Jorge Lozano Soriano, creador de 'Lazos de Amor'.
Lucero lamenta la muerte de Jorge Lozano Soriano, creador de 'Lazos de Amor'.
Imagen Lucero/Instagram, TelevisaUnivision

La muerte de Jorge Lozano Soriano

A temprana hora del 25 de diciembre, se dio a conocer la muerte del escritor a través de un mensaje en su perfil de Facebook.

"Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano falleció hoy a las 00:50 de la madrugada. A quienes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos. Descanse en paz", se lee en el mensaje.

Jorge Lozano Soriano era originario de Santa Fe, Argentina. Unque comenzó en la televisión en su país natal,en la década de 1980 se mudó a México, donde se consolidó como uno de los escritores más influyentes de Televisa.

Entre sus exitosos trabajos se encuentra 'Mujer, casos de la vida real', conducido por Silvia Pinal, así como telenovelas emblemáticas entre las que destacan 'Te Amo', 'Tiempo de Amar', 'Mi pequeña Soledad', 'Bajo un mismo rostro', 'Lazos de Amor' y 'La esposa virgen', la cual fue su último melodrama.

El escritor y guionista Jorge Lozano Soriano murió los primeros minutos del 25 de diciembre de 2025.
El escritor y guionista Jorge Lozano Soriano murió los primeros minutos del 25 de diciembre de 2025.
Imagen Jorge Lozano Soriano/Facebook
