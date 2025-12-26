Yannick Strickler

Hijo de René Strickler espera a su segundo bebé con su esposo: lo anunciaron con tiernas fotos

Yannick Strickler reveló la feliz noticia de que su familia con Manuel Alonso Cárdenas crece. La pareja posó para una linda sesión fotográfica con su primogénito, Alonso.

Por:Dayana Alvino
Yannick, hijo de René Strickler, compartió la feliz noticia de que tendrá otro hijo con su esposo, Manuel Alonso Cárdenas.

Este 25 de diciembre, el primogénito del actor publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales, parte de una sesión fotográfica.

“‘Plot twist’ navideño: este año Santa no viene solo…”, escribió en la descripción, añadiendo tres emojis, entre ellos el de la carita de bebé.

En las emotivas instantáneas, la pareja mostró la que ya sería la primera ‘foto’ de su retoño: una imagen del ultrasonido.

En los retratos también aparece Alonso, el primer nieto del galán de telenovelas y quien cumplirá dos años en mayo próximo.

Imagen Yannick Strickler/Instagram

Hasta el momento, la estrella de Vivir de Amor, que puedes ver aquí en ViX, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la futura llegada del nuevo miembro de su familia.

