Hallan sin vida a famosa actriz de 'El Rey León': el principal sospechoso es su pareja

Imani Dia Smith, reconocida actriz de teatro que interpretó a la joven Nala en la producción de Broadway 'El Rey León', fue asesinada el 21 de diciembre.

La artista de 26 años fue hallada sin vida en su hogar de Edison, Nueva Jersey, con múltiples heridas de arma blanca, según confirmaron las autoridades locales.

Los detalles del crimen

De acuerdo con el Departamento de Policía de Edison, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por apuñalamiento alrededor de las 9:18 a.m. Smith fue trasladada al Robert Wood Johnson University Hospital, donde se declaró su fallecimiento.

Las autoridades descartaron que se tratara de un ataque al azar, señalando que la víctima conocía a su agresor.

Su pareja es el principal sospechoso

El presunto responsable, identificado como Jordan D. Jackson‑Small, de 35 años y pareja de la actriz, fue arrestado el 23 de diciembre sin resistencia, según reportaron medios como 'USA Today'.

El hombre enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión ilegal de arma y posesión de arma con fines ilícitos.

La actriz deja un hijo de tres años y su familia inició una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, limpieza de la escena del crimen, terapia y cuidado del menor. La iniciativa ha recaudado más de 65 mil dólares.

¿Quién era Imani Dia Smith?

La actriz nació en Denver, Colorado, y desde muy pequeña se preparó en las tablas teatrales.

Debutó en Broadway en 2011 como la joven Nala en 'The Lion King', consolidándose como una promesa del teatro musical gracias a su talento en canto, actuación y baile.