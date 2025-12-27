¿Quién es Melissa Mae Carlton, 'influencer' que perdió a dos de sus hijas en poco más de un año?
Melissa Mae Carlton informó que su hija menor murió de manera súbita en Navidad, un año y medio después de haber perdido a su primogénita de 9 años.
Melissa Mae Carlton atraviesa por un duro golpe con la repentina muerte de su pequeña hija Molly, solo un año y medio después de que falleciera su primogénita Abigail, quien tenía 9 años.
¿Quién es Melissa Mae Carlton?
Además de 'influencer', Melissa es escritora de fe y duelo, así como creadora de contenido familiar.
Sus casi 100 mil seguidores consumen videos relacionados con temas de maternidad, fe cristiana y resiliencia personal tras tragedias familiares que ha enfrentado.
¿Quién es su esposo e hijos?
Se casó con Tom Carlton, su amigo de infancia, con quien celebró su aniversario de bodas número 14 en noviembre de 2025.
Su relación se remonta a la adolescencia, pues se enamoraron durante la secundaria, pero se separaron por una misión mormona de Tom. Sin embargo, estaban destinados a estar juntos, pues se reencontraron años más tarde.
De su amor nacieron cuatro hijos: Abigail quien murió a los 9 años en abril de 2024 por una sepsis; Lily, Harry, su único hijo varón, y la pequeña Molly, quien perdió la vida el 25 de diciembre de 2025 de manera súbita.