¿Quién es Melissa Mae Carlton, 'influencer' que perdió a dos de sus hijas en poco más de un año?

Melissa Mae Carlton informó que su hija menor murió de manera súbita en Navidad, un año y medio después de haber perdido a su primogénita de 9 años.

Melissa Mae Carlton atraviesa por un duro golpe con la repentina muerte de su pequeña hija Molly, solo un año y medio después de que falleciera su primogénita Abigail, quien tenía 9 años.

¿Quién es Melissa Mae Carlton?

Además de 'influencer', Melissa es escritora de fe y duelo, así como creadora de contenido familiar.

Sus casi 100 mil seguidores consumen videos relacionados con temas de maternidad, fe cristiana y resiliencia personal tras tragedias familiares que ha enfrentado.

¿Quién es su esposo e hijos?

Se casó con Tom Carlton, su amigo de infancia, con quien celebró su aniversario de bodas número 14 en noviembre de 2025.

Su relación se remonta a la adolescencia, pues se enamoraron durante la secundaria, pero se separaron por una misión mormona de Tom. Sin embargo, estaban destinados a estar juntos, pues se reencontraron años más tarde.

De su amor nacieron cuatro hijos: Abigail quien murió a los 9 años en abril de 2024 por una sepsis; Lily, Harry, su único hijo varón, y la pequeña Molly, quien perdió la vida el 25 de diciembre de 2025 de manera súbita.

Melissa Mae Carlton junto a su esposo Tom y sus cuatro hijos: Lily (izquierda), Molly en brazos (†), Harry y Abigail (†).
Imagen Melissa Mae Carlton/Instagram
