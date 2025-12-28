Melissa Mae Carlton Influencer Melissa Mae Carlton tenía una numerosa familia: ahora llora la muerte de dos de sus hijas Melissa Mae Carlson y su esposo procrearon cuatro hijos durante su matrimonio. Ahora dos de ellas se reunieron en el más allá.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Muere pequeña hija de influencer a un año del fallecimiento de su hermanita: ¿qué les pasó?

Melissa Mae Carlton ha mostrado en redes sociales que ella nació para ser madre, pues junto a su esposo, Tom Carlson, formaron una familia de cuatro hijos. Sin embargo, desde 2024 han enfrentado complicados momentos con la muerte de sus dos hijas menores.

“La maternidad es un llamado eterno. Todas tenemos potencial y promesa (…) Todas fallaremos en esto y muchas cosas pueden parecer injustas. No hay familia que no se vea afectada por la decepción, la tragedia y las dificultades, pero la promesa del Señor es para la eternidad”, escribió en mayo de 2025 en Instagram.

PUBLICIDAD

Los cuatro hijos de Melissa Mae Carlton y su esposo

La historia de amor de la ‘influencer’ y Tom comenzó en la secundaria, pero poco después se separaron porque él tuvo que ir a una misión mormona. Sin embargo, estaban destinados a estar juntos y tiempo después se reencontraron y tras casarse procrearon cuatro hijos y ya llevan 14 años de matrimonio.

Melissa Mae Carlson y su esposo Tom Carlson. Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Su primogénita es Lily, a quien su madre describió como “alegre, divertida, atrevida y dramática”.

Melissa Mae Carlson y su hija mayor Lily. Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Después nació Abigail, quien se convirtió inseparable de Lily. Sin embargo, en abril de 2024 la tragedia azotó a la familia y la niña murió a los 9 años a causa de una sepsis.

“Sentimos el peor dolor de nuestra vida, pero a la vez, de alguna manera, una profunda paz. Nos sentimos abrumados por todas las personas que han estado presentes estos últimos días para abrazarnos, sentarse, llorar y reír con nosotros”, escribió en aquel entonces en Instagram.

Abigail murió a los 9 años. Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Harry es el tercer hijo de la pareja y el único varón hasta el momento. Recientemente fue bautizado en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en noviembre.

Harry junto a sus padres en el día de su bautizo. Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Finalmente llegó Molly, la menor de la familia. La pequeña murió de manera súbita la mañana del 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, luego de haber sido hospitalizada.

"Aún no tenemos un diagnóstico oficial. Los médicos creen que Molly tenía una cardiopatía genética y sospechan que Abi también podría tener este mismo problema. Nos han dicho que incluso una enfermedad leve podría desencadenar un evento cardíaco repentino".

Melissa Mae Carlson y su hija Molly. Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram



Tras la muerte de Molly, Melissa y Tom viven su duelo acompañados de sus dos hijos que les sobreviven, Lily y Harry.