Melissa Mae Carlton

Influencer Melissa Mae Carlton tenía una numerosa familia: ahora llora la muerte de dos de sus hijas

Melissa Mae Carlson y su esposo procrearon cuatro hijos durante su matrimonio. Ahora dos de ellas se reunieron en el más allá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Muere pequeña hija de influencer a un año del fallecimiento de su hermanita: ¿qué les pasó?

Melissa Mae Carlton ha mostrado en redes sociales que ella nació para ser madre, pues junto a su esposo, Tom Carlson, formaron una familia de cuatro hijos. Sin embargo, desde 2024 han enfrentado complicados momentos con la muerte de sus dos hijas menores.

“La maternidad es un llamado eterno. Todas tenemos potencial y promesa (…) Todas fallaremos en esto y muchas cosas pueden parecer injustas. No hay familia que no se vea afectada por la decepción, la tragedia y las dificultades, pero la promesa del Señor es para la eternidad”, escribió en mayo de 2025 en Instagram.

PUBLICIDAD

Los cuatro hijos de Melissa Mae Carlton y su esposo

La historia de amor de la ‘influencer’ y Tom comenzó en la secundaria, pero poco después se separaron porque él tuvo que ir a una misión mormona. Sin embargo, estaban destinados a estar juntos y tiempo después se reencontraron y tras casarse procrearon cuatro hijos y ya llevan 14 años de matrimonio.

Melissa Mae Carlson y su esposo Tom Carlson.
Melissa Mae Carlson y su esposo Tom Carlson.
Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Más sobre Melissa Mae Carlton

Influencer dice por qué acepta donaciones tras perder a su hija menor: no lo hizo cuando murió la mayor
2 mins

Influencer dice por qué acepta donaciones tras perder a su hija menor: no lo hizo cuando murió la mayor

Univision Famosos
¿Quién es Melissa Mae Carlton, 'influencer' que perdió a dos de sus hijas en poco más de un año?
1 mins

¿Quién es Melissa Mae Carlton, 'influencer' que perdió a dos de sus hijas en poco más de un año?

Univision Famosos

Su primogénita es Lily, a quien su madre describió como “alegre, divertida, atrevida y dramática”.

Melissa Mae Carlson y su hija mayor Lily.
Melissa Mae Carlson y su hija mayor Lily.
Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Después nació Abigail, quien se convirtió inseparable de Lily. Sin embargo, en abril de 2024 la tragedia azotó a la familia y la niña murió a los 9 años a causa de una sepsis.

“Sentimos el peor dolor de nuestra vida, pero a la vez, de alguna manera, una profunda paz. Nos sentimos abrumados por todas las personas que han estado presentes estos últimos días para abrazarnos, sentarse, llorar y reír con nosotros”, escribió en aquel entonces en Instagram.

Abigail murió a los 9 años.
Abigail murió a los 9 años.
Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Harry es el tercer hijo de la pareja y el único varón hasta el momento. Recientemente fue bautizado en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en noviembre.

Harry junto a sus padres en el día de su bautizo.
Harry junto a sus padres en el día de su bautizo.
Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram

Finalmente llegó Molly, la menor de la familia. La pequeña murió de manera súbita la mañana del 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, luego de haber sido hospitalizada.

"Aún no tenemos un diagnóstico oficial. Los médicos creen que Molly tenía una cardiopatía genética y sospechan que Abi también podría tener este mismo problema. Nos han dicho que incluso una enfermedad leve podría desencadenar un evento cardíaco repentino".

Melissa Mae Carlson y su hija Molly.
Melissa Mae Carlson y su hija Molly.
Imagen Melissa Mae Carlson/Instagram


Tras la muerte de Molly, Melissa y Tom viven su duelo acompañados de sus dos hijos que les sobreviven, Lily y Harry.

Melissa Mae Carlton junto a su esposo Tom y sus cuatro hijos: Lily (izquierda), Molly en brazos (†), Harry y Abigail (†).
Melissa Mae Carlton junto a su esposo Tom y sus cuatro hijos: Lily (izquierda), Molly en brazos (†), Harry y Abigail (†).
Imagen Melissa Mae Carlton/Instagram
Relacionados:
Melissa Mae CarltonHijos de famososMuertes de famososMuertes de 'influencers'CelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX