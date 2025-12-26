Muertes de famosos Muere estrella de ‘Big Brother’ en plena Navidad: había sufrido paros cardiacos Mickey Lee, participante del ‘reality show’ que se ganó el cariño de la audiencia, perdió la vida a los 35 años. Sus seres queridos dieron información al respecto.



Mickey Lee, conocida por su participación en la temporada 27 de ‘Big Brother’, murió la tarde de Navidad, según dio a conocer su familia. Tenía 35 años.

En su comunicado, publicado en la cuenta de Instagram de la estrella del ‘reality show’, sus seres queridos afirmaron que ella “será recordada por la alegría” que llevó a las vidas de muchas personas.

Además de agradecer por las oraciones que la gente “ha ofrecido” en su honor, pidieron “privacidad durante este momento crítico de duelo”.

Aseguraron que darán detalles sobre los servicios funerarios y el entierro próximamente.

¿Qué le pasó a Mickey Lee?

La noticia del fallecimiento de Mickey Lee llega a un par de días de que sus parientes informaran que ella estaba internada.

En un ‘post’ dentro de la plataforma digital, del 22 de diciembre, contaron que ella “sufrió recientemente una serie de paros cardíacos tras complicaciones derivadas de la gripe”.

“Ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, pero estable”, se lee en el escrito.

Crearon una página de GoFundMe para poder recibir donativos económicos que pudieran ayudarlos a cubrir sus costos de viaje y alojamiento, así como todos los gastos médicos y la futura “rehabilitación” y “recuperación” de la celebridad.

¿Quién era Mickey Lee?

Mickey Lee era curadora de eventos. Nació en Jacksonville, Florida, pero residía en Atlanta, Georgia, comunicaron en el sitio web.