Muertes de famosos

Muere estrella de ‘Big Brother’ en plena Navidad: había sufrido paros cardiacos

Mickey Lee, participante del ‘reality show’ que se ganó el cariño de la audiencia, perdió la vida a los 35 años. Sus seres queridos dieron información al respecto.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Muere estrella de ‘El Rey León’ a los 26 años: lo que se sabe del crimen

Mickey Lee, conocida por su participación en la temporada 27 de ‘Big Brother’, murió la tarde de Navidad, según dio a conocer su familia. Tenía 35 años.

En su comunicado, publicado en la cuenta de Instagram de la estrella del ‘reality show’, sus seres queridos afirmaron que ella “será recordada por la alegría” que llevó a las vidas de muchas personas.

PUBLICIDAD

Además de agradecer por las oraciones que la gente “ha ofrecido” en su honor, pidieron “privacidad durante este momento crítico de duelo”.

Más sobre Muertes de famosos

Muere estrella de ‘El Rey León’ a los 26 años: lo que se sabe del crimen
0:55

Muere estrella de ‘El Rey León’ a los 26 años: lo que se sabe del crimen

Univision Famosos
Hallan sin vida a famosa actriz de 'El Rey León': el principal sospechoso es su pareja
1 mins

Hallan sin vida a famosa actriz de 'El Rey León': el principal sospechoso es su pareja

Univision Famosos
Familia de actor de ‘Friends’ que murió comparte la que hubiera sido su última voluntad
0:59

Familia de actor de ‘Friends’ que murió comparte la que hubiera sido su última voluntad

Univision Famosos
Actor de ‘Friends’ compartió desgarrador mensaje antes de morir: “Esperando todos los años por venir”
2 mins

Actor de ‘Friends’ compartió desgarrador mensaje antes de morir: “Esperando todos los años por venir”

Univision Famosos
¿Quién era Tony Ocasio? Excompañero de Chayanne que murió en vísperas de la Navidad
1:00

¿Quién era Tony Ocasio? Excompañero de Chayanne que murió en vísperas de la Navidad

Univision Famosos
Chayanne está de luto en plena Navidad por la muerte de un querido excompañero
0:45

Chayanne está de luto en plena Navidad por la muerte de un querido excompañero

Univision Famosos
Chayanne enfrenta dolorosa pérdida en Navidad: muere su amigo Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos
2 mins

Chayanne enfrenta dolorosa pérdida en Navidad: muere su amigo Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos

Univision Famosos
Viudo de Selena recuerda que la cantante añoraba una familia grande: este número de hijos quería tener
1:00

Viudo de Selena recuerda que la cantante añoraba una familia grande: este número de hijos quería tener

Univision Famosos
Última voluntad de Dulce sigue sin cumplirse a un año de su muerte: su hija explica por qué
2 mins

Última voluntad de Dulce sigue sin cumplirse a un año de su muerte: su hija explica por qué

Univision Famosos
Muere actor de ‘Friends’ antes de Navidad por “complicada” enfermedad: la serie suma una nueva tragedia
2 mins

Muere actor de ‘Friends’ antes de Navidad por “complicada” enfermedad: la serie suma una nueva tragedia

Univision Famosos

Aseguraron que darán detalles sobre los servicios funerarios y el entierro próximamente.

¿Qué le pasó a Mickey Lee?

La noticia del fallecimiento de Mickey Lee llega a un par de días de que sus parientes informaran que ella estaba internada.

En un ‘post’ dentro de la plataforma digital, del 22 de diciembre, contaron que ella “sufrió recientemente una serie de paros cardíacos tras complicaciones derivadas de la gripe”.

“Ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, pero estable”, se lee en el escrito.

Crearon una página de GoFundMe para poder recibir donativos económicos que pudieran ayudarlos a cubrir sus costos de viaje y alojamiento, así como todos los gastos médicos y la futura “rehabilitación” y “recuperación” de la celebridad.

¿Quién era Mickey Lee?

Mickey Lee era curadora de eventos. Nació en Jacksonville, Florida, pero residía en Atlanta, Georgia, comunicaron en el sitio web.

Se ganó el apoyo del público de ‘Big Brother’ gracias a su “personalidad vibrante, energía, autenticidad y audacia en el juego”.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX