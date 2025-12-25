Christian Nodal Mientras Nodal regala juguetes a niños con Ángela y familia, su hija Inti aparece con uno especial El cantante estuvo repartiendo juguetes entre los pequeños de Teyahua, en Zacatecas, junto a su esposa, suegro y cuñado. Entre tanto, su ex, Cazzu, mostró a su primogénita en un lindo momento.



Video Nodal se une a la tradición familiar de los Aguilar en Navidad y se deja ver sonriente junto a Ángela

Christian Nodal se unió a su esposa, Ángela Aguilar, y al resto de su familia para entregar juguetes a niños del municipio de Teyahua, en Zacatecas, México.

Fue la tarde de este 24 de diciembre cuando el sonorense, Pepe Aguilar y su hijo Leonardo recorrieron las calles de la comunidad a bordo de una camioneta, desde la cual daban los obsequios a los pequeños que se les acercaban.

La cantante de 22 años hizo lo mismo, pero viajando en un automóvil diferente, en compañía de su mamá, Aneliz Álvarez, y su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

En redes sociales rápidamente se viralizaron los videos que dan testimonio del acto con motivo de la Navidad que tuvo la famosa familia.

Inti juega con muñeco especial

Mientras Christian Nodal se encontraba repartiendo juguetes a niños en territorio perteneciente al estado donde nació el abuelo de Ángela Aguilar, su primogénita, Inti, se encontraba a distancia.

Cazzu compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que mostró a su nena, que el pasado mes de septiembre cumplió dos años.

Como suele hacerlo, la cantautora no dejó que se viera el rostro de su niña, pero sí permitió observar que ella se encontraba jugando con un muñeco de Santa Claus cuando la fotografió.

La intérprete de ‘Con otra’ no reveló en dónde es que ella e Inti celebraron esta fecha especial, si en Argentina u otro país.

Cazzu mostró así a Inti previo a la Nochebuena. Imagen Cazzu/Instagram



Ayer mismo, Julieta, como se llama realmente, dio a conocer que finalmente pudo comprar una casa para forjar ahí su hogar.

Ella difundió en su ‘feed’ de la plataforma una imagen en la que aparece al interior de la propiedad, aún sin muebles.

En julio, ella contó durante su participación en el podcast de Héctor Elí que había dejado el apartamento que rentaba porque “no lo podía seguir pagando”.

Christian Nodal celebra Nochebuena con Ángela Aguilar

En sus Historias de la plataforma digital, Leonardo Aguilar subió una fotografía que tomó durante la cena de Navidad que disfrutaron el 24 de diciembre.

En la postal, se puede apreciar a Christian Nodal sentado a la mesa junto a Ángela, a poca distancia de sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz.