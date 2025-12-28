Santiago Rulli

Hijo de Sebastián Rulli posa como todo un galán de telenovelas: su mamá y Angelique Boyer reaccionan

Santiago, el primogénito del actor, mostró unas postales que demostraron que tiene el gran perfil de su famoso padre. Ambos están disfrutando de unas vacaciones decembrinas.

Univision picture
Por:Univision
Video Hijo de Rulli posa para las cámaras y se deja ver como nunca: así reaccionó Angelique

Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, posó como todo un galán de telenovelas para una reciente sesión de fotografías mientras disfruta de unas vacaciones familiares.

Este 27 de diciembre, el adolescente de 15 años publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes que le tomaron mientras estaba a bordo de un yate.

En las postales, se le pude ver sonriendo para la cámara con la laguna de Valle de Bravo, en el Estado de México, de fondo.

Varias de las instantáneas capturaron su cara muy de cerca, lo que permite notar la definición de sus facciones, muy similares a las de su famoso papá.

“Unos días en Valle”, escribió él en la descripción del ‘post’, el cual en pocas horas ha ganado más de 10 mil ‘likes’.

Santiago Rulli posó así para la lente de la cámara.
Santiago Rulli posó así para la lente de la cámara.
Imagen Santigo Rulli/Instagram

Cecilia Galliano y Angelique Boyer reaccionan a las fotos de Santiago Rulli

Entre los muchos comentarios que la publicación de Santiago Rulli ha recibido, se encuentran los de su mamá, Cecilia Galliano, y su madrastra, Angelique Boyer.

La argentina no pudo evitar destacar precisamente lo guapo que luce su retoño, y anotó directamente: “¡Guau, qué rostro!”.

Por su parte, la estrella de Doménica Montero, melodrama que puedes ver por Univision y ViX, le dejó en la red social varios emojis, uno de carita con ojos de corazón, otro de gesto emocionado, más un par de plantas.

Sebastián Rulli no se quedó atrás y resaltó en su emotivo mensaje que la belleza de su primogénito no sólo es exterior.

“¡Hermoso por dentro y por fuera! ¡Gracias por tu amor y buena vibra siempre!”, anotó el protagonista de El Extraño Retorno De Diana Salazar.

Cecilia Galliano, Angelique Boyer y Sebastián Rulli reaccionaron a las fotos de Santiago.
Cecilia Galliano, Angelique Boyer y Sebastián Rulli reaccionaron a las fotos de Santiago.
Imagen Santiago Rulli/Instagram

Sebastián Rulli emocionado por pasar tiempo con su hijo

El 26 de diciembre, Sebastián Rulli colgó en su propio perfil de la plataforma digital un par de fotos en las que aparece con Santiago.

“La felicidad ya existía, pero en estas fechas, con mi hijo Santi a mi lado, se multiplica”, apuntó en la descripción.

“Su presencia ilumina cada instante y de da un nuevo significado al tiempo. Estar juntos no solo lo suma: lo transforma todo. Te amo, Santiago”, agregó.

Previamente, a finales de noviembre, él contó que no había visto al joven en “algunos meses”, por lo que su reencuentro lo tenía más que emocionado.

Santiago Rulli Sebastián RulliAngelique BoyerCecilia GallianoHijos de famososFamosos

