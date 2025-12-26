Yolanda Andrade ¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Yolanda Andrade?: su esperanza de vida sería de cinco años La presentadora reveló que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, por lo que su salud se encuentra muy afectada. En septiembre, ella compartió que su doctor le dijo que su esperanza de vida es de menos de una década.



Yolanda Andrade ha revelado finalmente que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA, padecimiento por el cual su salud se ha visto mermada.

Este viernes 26 de diciembre, la presentadora publicó en Instagram un video en el que reconoció que “ha sido un año muy pesado”.

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, compartió, hablando lento ante la cámara.

La también actriz detalló que le colocaron un nuevo catéter, por el que actualmente le administran “el suero y la medicina”.

¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal”.

La institución médica explica que “todavía no se conoce la causa exacta” por la que una persona puede desarrollarla: “En un bajo número de casos es hereditaria”.

No obstante, indica que existen “factores ambientales” asociados con un mayor riesgo de padecerla, como fumar y estar expuesto a toxinas ambientales.

“Puede ser difícil de diagnosticar” a tiempo ya que es posible que el enfermo “presente síntomas similares a otras enfermedades”.

Entre los estudios que se realizan para dictaminarla están la electromiografía y análisis de sangre y orina, entre otros.

¿Cuáles son los síntomas de la ELA?

A menudo, la ELA “comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o para hablar”.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos detalla que los malestares “no se presentan sino hasta después de los 50 años, pero pueden empezar en personas más jóvenes”. Yolanda Andrade cumplirá 54 este 28 de diciembre.

La esclerosis lateral amiotrófica, expone, “no afecta los sentidos (vista, olfato, gusto, oído y tacto)” y la mayoría de la gente que la tiene “es capaz de pensar” normalmente, aunque “una pequeña cantidad presenta demencia, lo que provoca problemas con la memoria”.

Conforme la ELA avanza, la debilidad muscular ocasiona: dificultad para levantar cosas, caminar, respirar, tragar, náuseas, problemas del habla (como un patrón de discurso lento o anormal).

¿La ELA se cura?

La Mayo Clinic indica que “no hay cura para esta enfermedad mortal” y que los tratamientos sólo pueden “revertir el daño provocado”, pero no la “progresión de sus síntomas”.

Según el National Institutes of Health, “la esperanza de vida promedio de una persona tras ser diagnosticada es de tres a cinco años”.

En septiembre, Yolanda Andrade contó a Televisa Espectáculos que su doctor le dijo que va a vivir “de tres a cinco años, que dura mi enfermedad”.