Tylor Chase Taylor Chase es hospitalizado “para recibir tratamiento” tras “destrozar” habitación de motel El ‘influencer’ Jacob ‘Jake’ Harris reveló a Daily Mail que Tylor ya está recibiendo la atención médica que necesita, esto luego de que fuera encontrado en situación de calle y causado afectaciones en el alojamiento donde se encontraba.



Video Tylor Chase hizo “destrozos” en motel donde lo hospedaron para ayudarlo: esto pasó

Tylor Chase, la exestrella infantil de ‘Ned's Declassified School Survival Guide’, habría sido hospitalizado luego de que alegadamente “destrozara” la habitación del motel donde se hospedaba.

El ‘influencer’ Jacob ‘Jake’ Harris dijo a Daily Mail que el hombre de 36 años finalmente está recibiendo la atención médica que necesita en un hospital del sur de California.

“Por fin conseguí contactar con un centro de crisis que acudió y realizó una evaluación el mismo día”, relató el también empresario al medio.

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para recibir tratamiento durante 72 horas”, agregó.

Harris aseguró que Chase “ahora está bien atendido”: “El futuro se presenta prometedor. Sólo necesitaba a alguien que hiciera algo para ayudarlo”.

Papá de Tylor Chase pidió que lo apoyaran

Daniel Curtis Lee, quien fue compañero de Tylor Chase en el elenco en la exitosa serie de Nickelodeon, afirmó al diario británico que el padre de su amigo intervino.

“Su papá me informó que le había pedido a ‘Jake’ que hiciera todo lo posible para que Tylor recibiera tratamiento”, comentó.

El productor confesó que “reza” para que esto sea “un paso” para que quien fuera su colega en la niñez continúe con su recuperación.

El 24 de diciembre, Curtis dio a conocer que un día antes buscó a Chase luego de que se volviera viral un video en el que se le ve en situación de calle.

Él lo llevó a comer pizza y, posteriormente, lo hospedó en un motel para que no pasara Nochebuena sin un techo sobre su cabeza.

Sin embargo, este jueves 25 reveló que lo llamaron de la recepción del hotel para acusar que Tylor había abandonado y hecho “destrozos” en la habitación.

“Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado”, narró.

Tylor Chase padece problemas mentales

En entrevista con Daily Mail, Joseph Mendez Jr., papá de Tylor Chase, explicó que este ha estado luchando contra la adicción desde que le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar, en 2015.