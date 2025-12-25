Tylor Chase Tylor Chase habría "destrozado" la habitación del motel donde lo hospedó su excompañero de Nickelodeon Daniel Lee Curtis informó que, lamentablemente, Tylor Chase abandonó el motel horas después de su llegada y dejó varios "destrozos".



Video Excompañero de Nickelodeon de Tylor Chase se reencuentra con él para ayudarlo y lo resguarda en hotel

Daniel Curtis Lee, actor que intentó ayudar a Tylor Chase al darle comida y hospedarlo en un motel de Los Ángeles, dio una lamentable actualización sobre su excompañero en la serie 'Ned's Declassified'.

A través de un video en TikTok, explicó que horas después de llevar a Chase al motel, le hablaron de la recepción para informarle que la exestrella infantil había abandonado y hechos "destrozos" en la habitación.

"Conseguimos refugio para Tyler. ¡Hurra! Todos están felices. Tyler está feliz. No es así, chicos. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado", compartió Daniel visiblemente afectado en un video publicado el 25 de diciembre.

El actor compartió que la familia de Tylor le advirtió que las experiencias de hospedar al actor no han sido buenas y admitió que se equivocó al pensar que esta vez su excompañero actuaría diferente.

Daniel Lee Curtis critica al gobierno

El 'influencer' reflexionó sobre los sistemas de apoyo de California para personas vulnerables, pues considera que son ineficientes y complicado, ya que es difícil conseguir ayuda en casos como el de Tylor.

"No entiendo cómo puede existir un sistema así, ¿verdad? Tenemos todos estos sistemas sociales donde se supone que se brinda ayuda a estas personas que enfrentan problemas de salud mental, problemas de abuso de drogas, ¿verdad?".