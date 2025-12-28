Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten la primera foto de su nuevo bebé con sus hermanos

La extenista compartió una postal en la que se puede ver a su nuevo retoño junto a sus hermanos mayores, Nicholas, Lucy y Mary. Ella dio a luz el pasado 17 de diciembre.

Video Primera foto del nuevo bebé de Enrique Iglesias y Anna Kournikova encierra dos grandes misterios

Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron la primera fotografía en la que aparece su nuevo bebé en compañía de sus hermanitos.

Este 27 de diciembre, la extenista recurrió a su cuenta de Instagram para subir la tierna postal, en la que sólo aparecen sus retoños.

En la imagen, Nicholas, Lucy y Mary, los niños mayores de la pareja, lucen sonriendo a la cámara mientras su hermano o hermana duerme.

Hasta el momento, ni Anna ni Enrique han revelado ni el género ni el nombre de la criaturita.

“My Sunshines”, escribió ella para describir la instantánea, además de añadir varios emojis de corazón rojo.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova publicaron esta tierna fotografía en la que aparecen todos sus hijos.
Imagen Anna Kournikova/Instagram

Enrique Iglesias y Anna Kournikova agrandaron su familia

Fue este 22 de diciembre cuando Anna Kournikova dio a conocer que ya había llegado a este mundo el más pequeño de sus hijos con Enrique Iglesias.

Ella publicó una instantánea en la que se aprecia a la recién nacido envuelto en una manta, con un muñeco de peluche al lado.

Quien fuera modelo detalló solamente que su bebé nació exactamente el miércoles 17 de diciembre, pero no brindó más información.

El cantante español por ahora no ha compartido su sentir a haberse convertido otra vez en papá, a sus 50 años.

Sin embargo, en septiembre, él se sinceró en entrevista con ‘Ventaneando’ al respecto: “Mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”.

