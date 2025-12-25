Incidentes Actor de 'Los Soprano' y 'Resident Evil' es acusado de dispararle a una mujer: le imputan 31 cargos Ernest Heinz habría disparado a una mujer en un incidente vial en Nueva Jersey. Al actor le imputan graves cargos, entre ellos intento de asesinato en primer grado.



Ernest Heinz, actor de la serie ‘The Sopranos’, enfrenta serios cargos tras un presunto incidente vial ocurrido el 11 de septiembre en Galloway Township, Nueva Jersey.

Según reporte de las autoridades, habría disparado contra Maritza Arias‑Galva durante una discusión vehicular en un semáforo cerca del campus de la Universidad de Stockton.

La víctima, madre de tres hijos, recibió un impacto en la cara y la bala atravesó su nariz y salió por un costado, lo que le ocasionó la pérdida de la visión del ojo derecho.

¿De qué cargos se le acusa?

El jurado lo acusó formalmente de 31 cargos que incluyen intento de asesinato en primer grado, asalto agravado con arma de fuego, posesión ilegal de un arma y otros más.

Testigos declararon que, antes de disparar, Heinz habría gritado desde su vehículo insultos y amenazas como “Te voy a matar”.

Según la investigación, tras el incidente habría regresado a su residencia y acudió a una unidad de almacenamiento, donde la policía encontró varias armas adicionales.

Heinz permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Justicia del Condado de Atlantic, a la espera de la audiencia de acusación programada para el 30 de enero de 2026.

Su abogado ha negado los cargos y busca reclasificar los hechos como homicidio involuntario por provocación pasional, aunque un juez rechazó su solicitud para que reciba arresto domiciliario.

Ernest Heinz habría disparado a una mujer en un incidente vial en Nueva Jersey. Imagen Ernest Heinz/Instagram, ABC

¿Quién es Ernest Heinz?

El actor tiene 48 años y es primo del productor Martin Richards, ganador del Óscar por ‘Chicago’.

Ha participado en series y películas como ‘The Sopranos’, ‘Baseball Wives’, ‘Fool’s Gold’, ‘The Prestige’, ‘J. Edgar’ y ‘Bobby’.

En 2006 participó en un capítulo de la exitosa serie ‘The Sopranos’ y años más tarde incursionó en videojuegos como modelo facial de la saga ‘Resident Evil’.