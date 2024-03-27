Juego de Voces: ¿De qué trata el nuevo show de Univision?

Los domingos de Univision no serán lo mismo tras el estreno de Juego de Voces , ‘De tal palo tal astilla’, este 7 de abril . Será un show diferente pues por primera vez cantantes famosos se enfrentarán a sus hijos en un escenario y tendrán que demostrar su talento.

Juego de Voces será conducido por Angélica Vale , quien presentará las dinámicas más divertidas entre los equipos de los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’. Como reportero digital estará Roberto Hernández, de El Gordo y La Flaca, con contenido exclusivo detrás de cámaras.

Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos y sus hijos que participarán?



El show tendrá dos equipos , el de los ‘ Consagrados’ integrado por cinco cantantes famosos a nivel internacional, dispuestos a divertirse:

El segundo equipo es el de los ‘Herederos’, los hijos de los ‘Herederos’, quienes con su energía, chispa y, sobre todo, talento, llenarán el escenario. Ellos son:

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica de este show de canto?



En Juego de Voces veremos la competencia entre los equipos de los 'Consagrados' y los 'Herederos', quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión los famosos pondrán a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales, además de que sumarán puntos por cada desafío superado.

Realizarán divertidos retos, musicales con invitados sorpresa, hasta duetos virtuales con grandes artistas. Cada equipo defenderá una causa y el que gane le dará la oportunidad de pasar a la final y llevarse 50 mil dólares como premio .

En cada programa el público en foro será el encargado de definir, con su voto, qué equipo tuvo el mejor desempeño.