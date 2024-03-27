TV SHOWS
Juego de Voces

Juego de Voces: ¿De qué trata el nuevo show de Univision?

Cantantes famosos compitiendo contra a sus hijos en una sana rivalidad es la premisa de este programa musical que se estrena este domingo 7 de abril, a las 7P/6C, por Univision.

Los domingos de Univision no serán lo mismo tras el estreno de Juego de Voces, ‘De tal palo tal astilla’, este 7 de abril. Será un show diferente pues por primera vez cantantes famosos se enfrentarán a sus hijos en un escenario y tendrán que demostrar su talento.

Juego de Voces será conducido por Angélica Vale, quien presentará las dinámicas más divertidas entre los equipos de los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’. Como reportero digital estará Roberto Hernández, de El Gordo y La Flaca, con contenido exclusivo detrás de cámaras.

Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos y sus hijos que participarán?


El show tendrá dos equipos, el de los ‘ Consagrados’ integrado por cinco cantantes famosos a nivel internacional, dispuestos a divertirse:

Juego de Voces

El segundo equipo es el de los ‘Herederos’, los hijos de los ‘Herederos’, quienes con su energía, chispa y, sobre todo, talento, llenarán el escenario. Ellos son:

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica de este show de canto?


En Juego de Voces veremos la competencia entre los equipos de los 'Consagrados' y los 'Herederos', quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión los famosos pondrán a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales, además de que sumarán puntos por cada desafío superado.

Realizarán divertidos retos, musicales con invitados sorpresa, hasta duetos virtuales con grandes artistas. Cada equipo defenderá una causa y el que gane le dará la oportunidad de pasar a la final y llevarse 50 mil dólares como premio.

En cada programa el público en foro será el encargado de definir, con su voto, qué equipo tuvo el mejor desempeño.

Descubre más detalles de Juego de Voces a partir del domingo 7 de abril a las 7P/6C por Univision.

