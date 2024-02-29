Juego de Voces: ¿Cuándo se estrena el nuevo programa de Univision?

Los preparativos para Juego de Voces iniciaron y tú serás testigo de su estreno el domingo 7 de abril por Univision.

Su eslogan está basado en el refrán ‘De tal palo, tal astilla’ y se sabe que será un show donde veremos a famosos y sus hijos enfrentándose.

Juego de Voces: Angélica Vale será la conductora



Actriz, cantante y conductora de 48 años, la mexicana Angélica Vale será la host de Juego de Voces . Es una de las caras más reconocidas y queridas del mundo de habla hispana. Con su carisma y talento, estamos seguros de que conquistará a la audiencia.

Recientemente la vimos haciendo una gran actuación en la conducción de Premio Lo Nuestro 2024 , donde compartió créditos con Clarissa Molina y Galilea Montijo. Su versatilidad la ha llevado a ser parte también de proyectos como Tu Cara Me Suena, entre muchos otros.

Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos e hijos que participarán?



Este programa reunirá a algunas de las figuras de la música latina con sus hijos .

Los participantes de Juego de Voces estarán divididos en dos equipos: Consagrados (padres) y Herederos (hijos).

El team de los Consagrados estará integrado por: Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín.

El equipo de los Herederos lo conformarán: Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Melenie Carmona, Joss Álvarez Lascurain y Mía Rubin.

Juego de Voces: ¿Cuál será la dinámica de este concurso de canto?



A lo largo de siete programas, los dos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos innovadores y mucha música. Las estrellas participantes competirán por una causa o fundación y la ganadora se llevará un premio de 50,000 dólares.

La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión pondrán a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales. El público será el encargado de definir, con su voto, que equipo tuvo el mejor desempeño.