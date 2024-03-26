TV SHOWS
Juego de Voces

Juego de Voces: Mijares será parte del equipo de los 'Consagrados'

El reconocido cantante será parte del nuevo concurso de canto donde lo veremos compartir el escenario con compañeros consagrados y los hijos de cada uno. No te pierdas Juego de Voces los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

José Manuel Mijares Morán, es un cantante mexicano que nació el 7 de febrero de 1958 y desde pequeño tuvo interés por la música. Mijares, como es conocido en el mundo artístico, es un artista consagrado y podremos verlo junto a su hija Lucero en Juego de Voces.

Desde los siete años se interesó por la música, por lo que participó en los coros de la escuela. Sin embargo lo que mucha gente no sabe es que estudió Administración de empresas. Fue hasta 1981 cuando surgió como cantante en el Festival Valores Juveniles. Gracias a su interpretación en el certamen se ganó la oferta de participar como corista del destacado cantante Emmanuel.

Juego de Voces: Mijares y su larga, pero sobre todo exitosa, carrera musical


En 1985 concursó en el Festival OTI. Esta participación significó un parteaguas en su carrera, ya que la disquera EMI Capitol le otorgó un contrato para grabar su primer disco como solista. Su primer álbum 'Manuel Mijares', lo lanzó en 1986, de donde salieron sencillos como 'Bella' y 'Volveré a amar', mismos que le dieron exposición mediática en la radio de México y de otros países de América Latina.

Juego de Voces

En la década de los 80s y 90s tuvo muchos éxitos musicales, entre los que destacan 'Baño de mujeres', 'Para amarnos más', 'Soldado del amor' y 'El breve espacio', canciones que ahora son consideradas un hito de la música mexicana contemporánea.

En 1987 hizo la película 'Escápate conmigo' a lado de la que en unos años se convertiría en su esposa: Lucero Hogaza. Estuvo casado con Lucero entre 1997 y 2011, tuvieron dos hijos: José Manuel y Lucero.

Mijares se ha presentado en los escenarios más importantes de la República Mexicana, Centro y Sudamérica y España, ha alcanzando ventas de más de 20 millones de discos. También ha logrado obtener diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional como: Discos de Oro, Platino y Diamante, Premios Grammy, Billboard y Lo Nuestro.

Mijares y su hija Lucero participarán en Juego de Voces


Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Mijares será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su hija Lucero Mijares.

En Juego de Voces ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

Disfruta de este concurso de canto todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

