Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Video Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

La final de Juego de Voces 2025 nos regaló grandes momentos, entre duetos inesperados, vibrantes presentaciones y reencuentros entre viejos amigos. Lucero nos regaló uno de estos últimos al invitar a un colega al escenario.

Alexis Ayala acompañó a Lucero en la gran final de Juego de Voces 2025

Para el ‘Duelo de compas’, ‘La novia de América’ llamó a uno de los villanos más queridos de las telenovelas: Alexis Ayala.

Si bien el actor de 59 años no cantó junto a Lucero, sí prestó sus mejores pasos (al puro estilo de ‘Solo para mujeres’) para su interpretación de ‘I Will Survive’. Juntos, bailaron y cautivaron tanto a sus compañeros de equipo como a la audiencia, de manera tal que Las Leyendas se llevaron el triunfo de este reto.

Lucero y Alexis Ayala en la final de Juego de Voces 2025. Imagen TelevisaUnivision.

Lucero y Alexis Ayala se conocen desde hace más de 30 años

Lo cierto es que la relación entre los actores data de hace ya algunas décadas. Tal como Alexis Ayala recordó, coincidieron por primera vez en 1989, cuando formaron parte de la telenovela ‘Cuando llega el amor’. Lucero tenía el papel protagónico, de Isabel, y Ayala interpretó a Nicolás.

¿En qué telenovelas han trabajado juntos Lucero y Alexis Ayala?

‘Cuando llega el amor’ fue la primera novela en la que compartieron créditos, pero, a lo largo de los años, sus caminos se han cruzado en más de una ocasión.

En 1993, Lucero y Alexis Ayala protagonizaron, junto a Ernesto Laguardia, ‘Los parientes pobres’. Este melodrama fue clave en la carrera del actor, puesto que fue el primer villano que interpretó y , a la larga, estos serían sus papeles más recurrentes.

Pasaron más de 30 años para que los actores se reencontraran, pero en 2022, trabajaron juntos en ‘El gallo de oro’. Lucero con el papel de Bernarda, y Alexis, con el de Enrique.

Curiosamente, Alexis Ayala fue el segundo actor de ‘El gallo de oro’ que Lucero invitó a Juego de Voces. En el quinto capítulo, José Ron, quien le da vida a Dionisio en la serie de televisión, también compartió escenario con la integrante de las ‘Leyendas’.

Con esta participación especial, queda más que claro que la amistad entre los actores es tan fuerte que ha sobrevivido el paso del tiempo.