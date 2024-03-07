Juego de Voces: ¿Quiénes son las estrellas participantes del nuevo show dominical de Univision?

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Las figuras más destacadas de la música latina con sus talentosos hijos serán los participantes de Juego de Voces, el nuevo concurso de canto que se estrenará el domingo 7 de abril por Univision, el cual cautivará los corazones de las familias hispanas.

Con la conducción de Angélica Vale, a quien recientemente vimos como anfitriona de Premio Lo Nuestro, este programa estará lleno de música para alegrar al público, y nos mantendrá atentos con sus divertidas dinámicas. La actriz y cantante encabezará Juego de Voces , mientras Roberto Hernández, colaborador de El Gordo y La Flaca, será el reportero digital.

Los participantes de Juego de Voces estarán divididos en dos equipos: Consagrados (padres) y Herederos (hijos). Aquí te presentamos a cada bando y a sus integrantes.

Juego de Voces: Ellos son los cantantes que estarán en el equipo de Consagrados

Manuel Mijares, equipo de los Consagrados en Juego de Voces



Durante más de 30 años ha cautivado al público con su voz y estilo romántico. Ha grabado más de 30 discos, cosechando innumerables éxitos y premios, incluyendo el galardón a la Excelencia Musical de Latin GRAMMY 2023.

Mijares, equipo de los Consagrados, Juego de Voces

Eduardo Capetillo, equipo de los Consagrados en Juego de Voces



Actor y cantante mexicano, comenzó su carrera a muy temprana edad en el festival Juguemos a Cantar. Su paso por Timbiriche lo consolidó como una figura popular y su participación en telenovelas, como la exitosa Marimar junto a Thalía, lo llevó a la fama internacional.

Eduardo Capetillo, equipo de los Consagrados, Juego de Voces

Alicia Villarreal, equipo de los Consagrados en Juego de Voces



Su voz poderosa y estilo único la llevaron a formar parte de varias bandas de Monterrey. Su talento la ha llevado a ser nominada a los premios GRAMMY y a recibir dos gramófonos latinos, consolidándola como una de las figuras más importantes de la música regional mexicana.

Alicia Villarreal, equipo de los Consagrados, Juego de Voces

Isabel Lascurain, equipo de los Consagrados en Juego de Voces



Reconocida y querida cantante, quien desde los años ’80, cuando salió a la luz el grupo Pandora, es parte de la escena musical en México. Su talento vocal y su carisma la han convertido en una figura reconocida por el público de su país y de toda Latinoamérica. Además de ser intérprete ha sido locutora de radio y conductora de televisión.

Isabel Lascurain, equipo de los Consagrados, Juego de Voces

Erik Rubín, equipo de los Consagrados en Juego de Voces



Su trayectoria artística inició con el grupo musical Timbiriche donde se consolidó como todo un cantante y hasta compositor. Hizo carrera como solista, con grandes éxitos musicales, también ha incursionado como productor y tiene una reconocida carrera en el teatro musical de México.

Erik Rubín, equipo de los Consagrados, Juego de Voces

Juego de Voces: Ellos son los hijos de cantantes que integrarán el equipo los Herederos

Lucero Mijares, equipo de los Herederos en Juego de Voces



Hija de Lucero y Manuel Mijares, inició su carrera a los 10 años de edad. Ha cantado en grandes escenarios con sus papás, lo que le ha permitido ganar experiencia en el escenario. Lucero ha lanzado varios sencillos y también ha incursionado en el teatro musical. Tiene 19 años de edad.

Lucerito Mijares, equipo de los Herederos, Juego de Voces

Eduardo Capetillo Gaytán, equipo de los Herederos en Juego de Voces



Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, brilla con luz propia y fue considerado, en el 2022, como parte de la lista ‘Elige a tu Bello’ de la revista People en Español. Desde entonces también incursionó en el mundo de la música, donde comienza una ascendente carrera. Tiene 29 años de edad.

Eduardo Capetillo Jr., equipo de los Herederos, Juego de Voces

Melenie Villarreal, equipo de los Herederos en Juego de Voces



Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, comenzó su carrera hace pocos años y lo hizo como modelo en su natal Monterrey, donde también se le ha visto en varios eventos cantando y actuando. Su debut oficial fue en el 2022 junto a su mamá en el festival Nortex. Tiene 23 años de edad.

Melanie Villarreal, equipo de los Herederos, Juego de Voces

Joss Álvarez Lascurain, equipo de los Herederos en Juego de Voces



Hijo de Isabel Lascurain y el empresario José Manuel Álvarez, este joven lleva la música en la sangre. Desde pequeño ha estado rodeado de ella y no es de extrañar que esté decidido a seguir los pasos de su mamá. En el 2022, lanzó su primer sencillo ‘Toda Una Vida’. Tiene 22 años de edad.

Joss Álvarez Lascurain, equipo de los Herederos, Juego de Voces

Mía Rubín, equipo de los Herederos en Juego de Voces



Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, desde muy corta edad demostró su interés por el mundo artístico. A los 13 años consiguió el papel principal en la obra de teatro ‘Anita la Huerfanita’. Desde hace un par de años lanzó su carrera musical y tiene varios sencillos musicales en el gusto del público. Tiene 18 años de edad.

Mia Rubin, equipo de los Herederos, Juego de Voces

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica de este programa de televisión?



Juego de Voces será un show de canto en el que veremos la competencia entre los equipos de los Consagrados y los Herederos, quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y música.

Las estrellas participantes competirán por una causa o fundación y la ganadora se llevará un premio económico de 50,000 dólares.

A lo largo de siete emisiones seremos testigos de la sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión el encargado de definir, con su voto, que equipo tuvo el mejor desempeño y el que acumule más puntos será el ganador junto con su fundación.