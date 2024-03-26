TV SHOWS
Juego de Voces: Melenie Carmona será parte del equipo de los 'Herederos'

La joven de 24 años será participante de los 'Herederos' y se verá cara a cara en el escenario de Juego de Voces con su mamá Alicia Villarreal. No te pierdas este concurso los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Univision picture
Por:Univision

Melenie Carmona Villarreal es hija de la cantante Alicia Villarreal y el exfutbolista y actor Arturo Carmona. Nació un 10 de abril de 1999, en Monterrey, Nuevo León, y hoy es parte de Juego de Voces, el nuevo concurso de canto de Univision.

A su corta edad Melenie se ha preparado en diversos ámbitos para realizar una carrera en el medio artístico. Aunque desde pequeña pisó los escenarios de su madre, no fue sino hasta finales del 2022 cuando debutó junto a Alicia Villarreal en el festival Nortex.

Juego de Voces

Por si eso fuera poco, también compartió escena con su padre Arturo Carmona en la obra de teatro 'La vida galante' donde presentó un número musical junto a la Única Internacional Sonora.

La joven intérprete, también heredó el talento de su madre para la composición, así como su gran oído musical por lo que desde pequeña toca el piano.

Melenie estudia mercadotecnia y compagina su vida artística con su trabajo actual como influencer. Así mismo ha modelado para diversas marcas.

Juego de Voces: Melenie Carmona y su mamá Alicia Villarreal serán parte del concurso


Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Melenie será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se ubicará su mamá Alicia Villarreal.

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

Disfruta de Juego de Voces todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

