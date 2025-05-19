TV SHOWS
Juego de Voces

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

La final de Juego de Voces estuvo llena de emociones y uno de los invitados especiales que se robó la atención fue Alfredo Olivas: conoce más sobre el cantante que subió al escenario con Estrellas y Leyendas.

Por:
Univision
Video Alfredo Olivas canta con Lucerito, Lucero y el resto de las 'leyendas' en la final de Juego de Voces

El 18 de mayo de 2025 la segunda temporada de Juego de Voces llegó a su fin, pero no sin antes dejar al público cautivado por las grandes presentaciones de Estrellas, Leyendas y sus invitados especiales, entre los que destacó Alfredo Olivas.

¿Quién es Alfredo Olivas, el invitado especial que brilló en Juego de Voces 2025?

El último programa de Juego de Voces contó con la aparición especial de José Alfredo Olivas Rojas, mejor conocido en el ambiente musical como Alfredo Olivas o ‘El Patroncito’, quien es un destacado cantante, compositor y acordeonista nacido el 1 de octubre de 1992 en Ciudad Obregón, Sonora, México.

Con 32 años, Alfredo Olivas ya se ha hecho de un gran nombre en la industria a tal grado que recibió una invitación para cantar sobre el escenario de Juego de Voces en la gran final y deleitó tanto al público como a Estrellas y Leyendas.

¿Por qué es famoso Alfredo Olivas? La trayectoria del artista invitado en la final de Juego de Voces

Alfredo Olivas lleva 15 años como cantante y músico profesional, pues aunque inició desde temprana edad escribiendo corridos, terminando el primero de ellos a los 9 años, no fue sino hasta que cumplió 16 años que firmó su primer contrato discográfico.

Discos como ‘El patroncito’, ‘El privilegio’ y ‘La rueda de la fortuna’, fueron bien recibidos por la crítica y el público y canciones como ‘Mi porvenir’, ‘En definitiva’ y ‘El paciente’ se volvieron un éxito en las listas Billboard de Estados Unidos en la categoría de música regional mexicana.

Imagen TelevisaUnivision

¿Con quién cantó Alfredo Olivas en la final de Juego de Voces?

En el capítulo 10, la gran final de Juego de Voces, Estrellas y Leyendas recibieron a varios invitados en el escenario para interpretar populares canciones, pero Alfredo Olivas sorprendió por cantar con más de un famoso.

Imagen Osvaldo Aguilar

Durante la dinámica 'Duelo regional', Lucerito y Lucero cantaron el tema 'Yo todo lo doy' con Alfredo Olivas y acto seguido, Mijares y Emmanuel tomaron el escenario para interpretar también con el grupero la canción 'El precio de la soledad'.

Imagen Osvaldo Aguilar

¿Qué te pareció la participación de Alfredo Olivas en la final de Juego de Voces? ¿Cuál fue tu tema favorito?


