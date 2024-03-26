Juego de Voces: Lucero Mijares será parte del equipo de los 'Herederos'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Lucero Mijares Hogaza, nació el 2 de febrero del 2005. Es hija de los cantantes Lucero Hogaza y Mijares, este último quien será parte del team 'Consagrados' en Juego de Voces .

Sus estudios los ha llevado a cabo en Estados Unidos. A muy corta edad comenzó a interesarse por la música, por lo que ha hecho algunas participaciones con sus padres en diferentes proyectos musicales. Además de cantar y actuar, Lucero también toca el piano y la guitarra.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: Lucero Mijares y su formación musical



Lucerito ha incursionado en el mundo del teatro musical, en puestas en escena como: 'La Jaula de las locas' y actualmente está en el teatro representando el personaje principal de Dorothy , en el musical 'El Mago de Oz' que está cerca de cumplir 200 representaciones.

Otra manera en la que nos ha sorprendido con su voz, es haciendo doblaje, en su carrera como artista Lucerito ya puede añadir que hizo la voz de un personaje de Disney, pues dio vida a Dahlia en la película: 'Wish, el poder de los deseos'.

Además de sus cualidades artísticas, Lucerito ha demostrado interés en los deportes, por lo que fue parte del equipo de porristas de la escuela y en el de voleibol, demostrando así que no sólo es virtuosa para la música, sino que también para los deportes.

También ha participado en varios programas de televisión y películas, incluidos 'Por siempre Joan Sebastian' y 'Desenfrenadas'.

Ha compartido el escenario con cantantes como: Daniela Romo, Melendi, Yuri y por supuesto sus papás.

Lucero Mijares y su papá Mijares serán parte de Juego de Voces



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Lucero Mijares será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se ubicará su papá Mijares .

PUBLICIDAD

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.