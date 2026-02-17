TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo

La tercera edición del reality más musical ya tiene fecha de estreno confirmadísima y aquí te contamos todo

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

¡Fans de Juego de Voces tenemos grandes noticias! El reality musical que está repleto de talento, música, historia y muchas emociones está de regreso con una tercera temporada, completamente renovada.

El programa ha sido muy exitoso, enganchando al público desde su primera temporada y afianzándola en la segunda, debido a la oleada de emociones que ocurren dentro del show y la conexión que los famosos crean con el público.

PUBLICIDAD

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

¿Qué veremos en la tercera temporada de Juego de Voces?

Faltan unos días para conocer a detalle quiénes serán los participantes y las dinámicas que habrá en este divertido juego, pero la apuesta para esta tercera edición, como las anteriores es:

  • Retos musicales que pondrán a temblar a los participantes
  • Grandes momentos emocionales
  • Interpretaciones que quedarán a la posteridad
  • Enormes talentos de renombre que compartirán el escenario

Se incluirán algunos detalles para renovar el reality, pero la escencia asegurará la gran conexión que hay con el público.

¿Cuándo se estrenará Juego de Voces 2026 por Univision?

Esta nueva temporada viene con todo y la fecha de estreno ya está completamente confirmada, por supuesto, regresará en plena primavera como las ediciones anteriores para empezar la estación con mucha música.

El gran estreno de Juego de Voces 2026 será el domingo 22 de marzo, un día clave donde toda la familia pasa tiempo de calidad y qué mejor que ver a sus artistas favoritos saliendo de su zona de confort.

¿Listo para cantar? ¡No te despegues del sitio oficial de Juego de Voces que las buenas noticias apenas comienzan!

Relacionados:
Juego de Voces