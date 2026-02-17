Juego de Voces ¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo La tercera edición del reality más musical ya tiene fecha de estreno confirmadísima y aquí te contamos todo

¡Fans de Juego de Voces tenemos grandes noticias! El reality musical que está repleto de talento, música, historia y muchas emociones está de regreso con una tercera temporada, completamente renovada.

El programa ha sido muy exitoso, enganchando al público desde su primera temporada y afianzándola en la segunda, debido a la oleada de emociones que ocurren dentro del show y la conexión que los famosos crean con el público.

¿Qué veremos en la tercera temporada de Juego de Voces?

Faltan unos días para conocer a detalle quiénes serán los participantes y las dinámicas que habrá en este divertido juego, pero la apuesta para esta tercera edición, como las anteriores es:

Retos musicales que pondrán a temblar a los participantes

Grandes momentos emocionales

Interpretaciones que quedarán a la posteridad

Enormes talentos de renombre que compartirán el escenario

Se incluirán algunos detalles para renovar el reality, pero la escencia asegurará la gran conexión que hay con el público.



¿Cuándo se estrenará Juego de Voces 2026 por Univision?

Esta nueva temporada viene con todo y la fecha de estreno ya está completamente confirmada, por supuesto, regresará en plena primavera como las ediciones anteriores para empezar la estación con mucha música.

El gran estreno de Juego de Voces 2026 será el domingo 22 de marzo, un día clave donde toda la familia pasa tiempo de calidad y qué mejor que ver a sus artistas favoritos saliendo de su zona de confort.