juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces: Mía Rubin será parte del equipo de los 'Herederos'

La cantante se une al equipo de los hijos de famosos y demostrará su gran talento para el canto. No te pierdas Juego de Voces los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Por:Univision

Mía Rubín Legarreta es una cantante y actriz mexicana nacida el 22 de abril del 2005 en la Ciudad de México. Es hija del cantante Erik Rubín y de la conductora Andrea Legarreta y desde pequeña ha estado involucrada en el medio artístico. Ella es otro claro ejemplo de que 'De tal palo tal astilla', el eslogan que retoma Juego de Voces, el nuevo concurso de canto de Univision.

A los 5 años comenzó a tomar clases de canto y piano y debutó en la actuación en la telenovela 'Por ella soy Eva', al lado de Jaime Camil y Lucero. Su carrera continuó al participar en diversas campañas publicitarias al lado de sus padres. A los 8 años incursionó en el doblaje de varias películas y series animadas.

A los 10 años consiguió el papel protagonista en el musical de teatro 'Anita, la huerfanita' con el que conquistó al público y a los críticos. Un año después debutó en cine en la película 'El que busca, encuentra'. Después de ese proyecto le siguieron más películas y un papel protagonista en la bioserie 'Silvia Pinal, frente a ti' interpretando a la diva del cine mexicano en su adolescencia.

En la pandemia continuó trabajando, ahora en el show virtual “Raíces” acompañada de su padre Erik Rubín, en el que ambos interpretaban canciones con esencia latina. Además de unirse al show 'Cumbia Machine Tour' en el que compartió escenario con figuras de la cumbia, el rock, el pop y el regional mexicano.

Actualmente Mia acaba de hacer su debut oficial como cantante con el sencillo 'Diablo', del cuál es también compositora.

Mía Rubín se enfrentará a su papá Erik Rubín en Juego de Voces


En Juego de Voces veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos Mía Rubín será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se participará su papá Erik Rubín.

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

Disfruta de Juego de Voces todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

