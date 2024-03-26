Juego de Voces: Alicia Villarreal será parte del equipo de los 'Consagrados'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Martha Alicia Villarreal Esparza, mejor conocida como Alicia Villarreal o la 'güerita consentida', nació un 31 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Desde temprana edad sintió pasión por la música y eso es algo que dejará ver durante su participación como 'Consagrada' en el concurso Juego de Voces .

Siendo una joven llena de sueños, se inició en el medio musical con el Grupo Límite: agrupación que dio a conocer obras de su autoría inéditas como 'Sólo tú', 'Vete', 'Atrévete', 'No es tan fácil' y 'Contigo soy feliz'.

La carrera de Alicia Villarreal, participante de Juego de Voces



La agrupación rápidamente se colocó en el gusto del público lo que los llevó a grabar siete discos, varios de éxitos y otros en vivo, tales como 'Por puro amor', 'Partiéndome el alma', 'Sentimientos', 'El baile del millón', 'Límite en vivo', 'De corazón al corazón', 'Por encima de todo', 'Soy así' y 'Límite, gracias'. Como solista ha realizado seis álbumes, más seis producciones de hits y acoplados, entre ellos 'Soy lo prohibido', 'Cuando el corazón se cruza', 'Orgullo de mujer', 'La jefa', entre muchos más.

También ha destacado como compositora y otros artistas que han interpretado sus obras son David Bisbal, María José, Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kumbia Kings, El Dasa, Alexis Montoya, Natalia Jiménez, Caballo Dorado, Banda Registrada y varios más.

Ha compuesto grandes éxitos como 'Te quedó grande la yegua', 'Insensible a ti' (tema principal de la telenovela Duelo de pasiones), 'Sentimientos', 'Sólo contigo', 'Ay, papacito' (coescrita con Abraham Quintanilla), entre otros.



Por lo que respecta a su trabajo en la música ha sido distinguida con galardones como el Grammy Latino, Texano Music Awards, Billboard Music Awards, Premio Lo Nuestro, Furia Musical y Premios Juventud, por mencionar algunos. En 2023 la Sociedad de Autores y Compositores de México (sacm) le entregó el reconocimiento Trayectoria 25 Años por su carrera como autora.

Su disco ranchero 'Donde todo comenzó' es su primer proyecto como cantautora, el cual cuenta con su producción, dirección y arreglos de todos los temas, sin duda uno de sus mayores logros y satisfacciones.

Juego de Voces: Alicia Villarreal participará junto a su hija Melenie Carmona



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Alicia Villarreal será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su primogénita Melenie Carmona .

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Las estrellas competirán además por una noble causa.