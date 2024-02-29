Juego de Voces: Angélica Vale será la conductora del nuevo y divertido programa de Univision
La actriz y cantante confirma su participación en el nuevo show donde veremos una competencia entre famosos y sus hijos.
Con el eslogan ‘De tal palo, tal astilla’ se anuncia el nuevo programa Juego de Voces y a su conductora, la mexicana Angélica Vale.
Con una amplia experiencia en la conducción, pues recientemente la vimos como una de las hosts principales en Premio Lo Nuestro 2024, Angélica Vale estará a cargo de esta emisión. Además, Roberto Hernández, de El Gordo y La Flaca, será el reportero digital y presentará todo el detrás de cámara y contenido exclusivo de cada programa.
Juego de Voces: ¿Cuándo y a qué hora será el estreno por Univision?
Precisamente fue en el marco de la premiación a la música latina que la conductora anunció que el estreno de Juego de Voces será el 7 de abril, lo que indica que será parte de la programación dominical de Univision.
Este concurso de canto llegará a las pantallas los domingos en el horario de 7P/6C.
Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos e hijos que participarán?
Este emocionante programa reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música latina con sus talentosos hijos.
Los participantes de Juego de Voces estarán divididos en dos equipos: Consagrados (padres) y Herederos (hijos).
El team de los Consagrados estará integrado por: Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín.
El equipo de los Herederos lo conformarán: Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Melenie Carmona, Joss Álvarez Lascurain y Mía Rubin.
Juego de Voces: ¿Cuál será la dinámica de este concurso de canto?
Los dos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos innovadores y mucha música. Las estrellas participantes representarán una causa o fundación y aquella que llegue al final de la temporada y gane se llevará un premio de 50,000 dólares.
La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión el público será el encargado de definir, con su voto, que equipo tuvo el mejor desempeño.
No te pierdas el gran estreno de Juego de Voces el domingo 7 de abril a las 7P/6C por Univision.