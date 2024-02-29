Juego de Voces: Angélica Vale será la conductora del nuevo y divertido programa de Univision

Con el eslogan ‘De tal palo, tal astilla’ se anuncia el nuevo programa Juego de Voces y a su conductora, la mexicana Angélica Vale.

Con una amplia experiencia en la conducción, pues recientemente la vimos como una de las hosts principales en Premio Lo Nuestro 2024 , Angélica Vale estará a cargo de esta emisión. Además, Roberto Hernández, de El Gordo y La Flaca, será el reportero digital y presentará todo el detrás de cámara y contenido exclusivo de cada programa.

Juego de Voces: ¿Cuándo y a qué hora será el estreno por Univision?



Precisamente fue en el marco de la premiación a la música latina que la conductora anunció que el estreno de Juego de Voces será el 7 de abril , lo que indica que será parte de la programación dominical de Univision.

Este concurso de canto llegará a las pantallas los domingos en el horario de 7P/6C.

Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos e hijos que participarán?



Este emocionante programa reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música latina con sus talentosos hijos.

Los participantes de Juego de Voces estarán divididos en dos equipos: Consagrados (padres) y Herederos (hijos).

El team de los Consagrados estará integrado por: Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín.

El equipo de los Herederos lo conformarán: Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Melenie Carmona, Joss Álvarez Lascurain y Mía Rubin.

Juego de Voces: ¿Cuál será la dinámica de este concurso de canto?



Los dos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto , juegos innovadores y mucha música. Las estrellas participantes representarán una causa o fundación y aquella que llegue al final de la temporada y gane se llevará un premio de 50,000 dólares.

La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de una divertida contienda en la que también veremos emotivas competencias. Cada equipo tendrá su propio escenario y estará conformado por cinco famosos. En cada emisión el público será el encargado de definir, con su voto, que equipo tuvo el mejor desempeño.